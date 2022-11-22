Мигрантам станет дороже официально работать в Перми

23 ноября 2022 в 14:18 Размер текста - 17 +

Мигрантам придется отчислять в бюджет на 600 рублей больше Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU В 2023 году в Пермском крае стоимость патента для трудовых мигрантов вырастет. При этом увеличение цены на 600 рублей в месяц произойдет только за счет повышения федерального коэффициента — региональный местные власти решили сохранить на прежнем уровне. «Комитет по промышленности, экономической политике и налогам регионального Законодательного собрания рассмотрел вопрос об определении стоимости патента трудовых мигрантов в Пермском крае на 2023 год. Было предложено сохранить региональный коэффициент на уровне 2022 года с учетом увеличения коэффициента-дефлятора, устанавливаемого Минэкономразвития России», — сообщается на сайте правительства и губернатора Прикамья. Если решение комитета поддержат депутаты на пленарном заседании, то с нового года мигрантам за официальное трудоустройство придется ежемесячно платить 4 700 рублей. По словам министра экономического развития и инвестиций Пермского края Эдуарда Соснина, сохранение регионального коэффициента обеспечит поддержание миграционной привлекательности региона. По его данным, налоговые поступления от трудовых мигрантов за 10 месяцев 2022 года составили 403,9 млн рублей, а в 2023 году власти планируют получить до 596 млн рублей. Мигранты в Пермском крае приобретают примерно 12,5 тысяч патентов ежегодно. В основном это граждане Таджикистана (57%) и Узбекистана (38%).

В 2023 году в Пермском крае стоимость патента для трудовых мигрантов вырастет. При этом увеличение цены на 600 рублей в месяц произойдет только за счет повышения федерального коэффициента — региональный местные власти решили сохранить на прежнем уровне. «Комитет по промышленности, экономической политике и налогам регионального Законодательного собрания рассмотрел вопрос об определении стоимости патента трудовых мигрантов в Пермском крае на 2023 год. Было предложено сохранить региональный коэффициент на уровне 2022 года с учетом увеличения коэффициента-дефлятора, устанавливаемого Минэкономразвития России», — сообщается на сайте правительства и губернатора Прикамья. Если решение комитета поддержат депутаты на пленарном заседании, то с нового года мигрантам за официальное трудоустройство придется ежемесячно платить 4 700 рублей. По словам министра экономического развития и инвестиций Пермского края Эдуарда Соснина, сохранение регионального коэффициента обеспечит поддержание миграционной привлекательности региона. По его данным, налоговые поступления от трудовых мигрантов за 10 месяцев 2022 года составили 403,9 млн рублей, а в 2023 году власти планируют получить до 596 млн рублей. Мигранты в Пермском крае приобретают примерно 12,5 тысяч патентов ежегодно. В основном это граждане Таджикистана (57%) и Узбекистана (38%).