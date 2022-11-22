Прокуратура нашла в пермском городе неквалифицированных чиновников

23 ноября 2022 в 17:57 Размер текста - 17 +

Материалы прокурорской проверки стали поводом для наказания мэра Кунгура Фото: Владимир Андреев © URA.RU В мэрии Кунгура Пермского края прокуратура обнаружила многочисленные нарушения в работе чиновников. В частности, при проверке выяснилось, что ряд служащих не имеют нужной квалификации для работы на своем посту. «Работа по формированию резерва кадров не организована, допускались нарушения при проведении аттестации муниципальных служащих, на муниципальную службу приняты граждане, не соответствующие квалификационным требованиям», — приводятся результаты проверки на сайте прокуратуры Пермского края. В итоге главу Кунгура Вадима Лысанова наказали вынесением представления. Аналогичные меры воздействия наложили на начальников управлений жилищной политики, ЖКХ, культуры и спорта, а также молодежной политики.

В мэрии Кунгура Пермского края прокуратура обнаружила многочисленные нарушения в работе чиновников. В частности, при проверке выяснилось, что ряд служащих не имеют нужной квалификации для работы на своем посту. «Работа по формированию резерва кадров не организована, допускались нарушения при проведении аттестации муниципальных служащих, на муниципальную службу приняты граждане, не соответствующие квалификационным требованиям», — приводятся результаты проверки на сайте прокуратуры Пермского края. В итоге главу Кунгура Вадима Лысанова наказали вынесением представления. Аналогичные меры воздействия наложили на начальников управлений жилищной политики, ЖКХ, культуры и спорта, а также молодежной политики.