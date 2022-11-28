28 ноября 2022

Бекмансуров в последнем слове попросил о гуманности. Видео

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Бекмансуров в суде. Пермь, бекмансуров тимур
Бекмансуров не попросил прощения Фото:
новость из сюжета
Студент устроил стрельбу в кампусе пермского университета

Тимур Бекмансуров, устроивший стрельбу в пермском классическом университете, попросил не применять в отношении его максимальное наказание. Он выступил с последним словом в зале Пермского краевого суда.

«Хочу начать с того, что вину признаю в полном объеме, в содеянном раскаиваюсь. При вынесении решения прошу учесть состояние моего здоровья, а именно третью группу инвалидности, содействие органам предварительного следствия. Прошу в процессе принятия итогового решения не применять в отношении меня максимальное наказание», — произнес Бекмансуров.

Отец погибшего студента Ярослава Арамелева, прослушав последнее слово Бекмансурова отметил, что подсудимый зачитал то же самое, что и говорил адвокат. «Прочитал по бумажке тоже самое, что и вчера. Слово в слово», — сказал Алексей Арамелев.

Обвинение просит пожизненный срок для пермяка, а сторона защиты просит суд учесть смягчающие обстоятельства и не отправлять Бекмансурова в тюрьму до конца жизни. Сам подсудимый заявлял ранее, что страдает психиатрическим расстройством и требовал провести повторную психолого-психиатрическую и наркологическую экспертизу, однако суд пришел к выводу, что необходимости в ее проведении нет, молодой человек признан вменяемым. В ближайшее время суд вынесет приговор за нападение, которое Бекмансуров совершил 20 сентября 2021 года, когда в ПГНИУ погибли 6 человек,, а несколько десятков получили ранения.

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Тимур Бекмансуров, устроивший стрельбу в пермском классическом университете, попросил не применять в отношении его максимальное наказание. Он выступил с последним словом в зале Пермского краевого суда. «Хочу начать с того, что вину признаю в полном объеме, в содеянном раскаиваюсь. При вынесении решения прошу учесть состояние моего здоровья, а именно третью группу инвалидности, содействие органам предварительного следствия. Прошу в процессе принятия итогового решения не применять в отношении меня максимальное наказание», — произнес Бекмансуров. Отец погибшего студента Ярослава Арамелева, прослушав последнее слово Бекмансурова отметил, что подсудимый зачитал то же самое, что и говорил адвокат. «Прочитал по бумажке тоже самое, что и вчера. Слово в слово», — сказал Алексей Арамелев. Обвинение просит пожизненный срок для пермяка, а сторона защиты просит суд учесть смягчающие обстоятельства и не отправлять Бекмансурова в тюрьму до конца жизни. Сам подсудимый заявлял ранее, что страдает психиатрическим расстройством и требовал провести повторную психолого-психиатрическую и наркологическую экспертизу, однако суд пришел к выводу, что необходимости в ее проведении нет, молодой человек признан вменяемым. В ближайшее время суд вынесет приговор за нападение, которое Бекмансуров совершил 20 сентября 2021 года, когда в ПГНИУ погибли 6 человек,, а несколько десятков получили ранения.
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