Суд отверг просьбу Бекмансурова, напавшего на пермский университет

Тимур Бекмансуров был признан вменяемым Фото: Анфалов Максим © URA.RU

новость из сюжета Студент устроил стрельбу в кампусе пермского университета

Суд решил, что для проведения повторной психолого-психиатрической и наркологической экспертизы нет оснований. Такое решение во время заседания озвучил судья Сергей Коробейников.

«Суд постановил отказать в удовлетворении ходатайства стороны защиты о проведении повторной психолого-психиатрической и наркологической экспертизы в отношении Бекмансурова», — озвучил свое решение Коробейников. Такое решение судья принял после допроса врача-психиатра Аллы Гуриной.

Ранее нападавший заявлял, что страдает психиатрическим расстройством. По его словам, предыдущая экспертиза была проведена некорректно.

Стрельбу в пермском классическом университете Бекмансуров устроил 21 сентября 2020 года. В результате нападения 6 человек погибли, более 10 получили ранения.