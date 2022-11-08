08 ноября 2022

Суд отверг просьбу Бекмансурова, напавшего на пермский университет

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бекмансуров в суде. Пермь, бекмансуров тимур
Тимур Бекмансуров был признан вменяемым Фото:
новость из сюжета
Студент устроил стрельбу в кампусе пермского университета

Суд решил, что для проведения повторной психолого-психиатрической и наркологической экспертизы нет оснований. Такое решение во время заседания озвучил судья Сергей Коробейников.

«Суд постановил отказать в удовлетворении ходатайства стороны защиты о проведении повторной психолого-психиатрической и наркологической экспертизы в отношении Бекмансурова», — озвучил свое решение Коробейников. Такое решение судья принял после допроса врача-психиатра Аллы Гуриной.

Ранее нападавший заявлял, что страдает психиатрическим расстройством. По его словам, предыдущая экспертиза была проведена некорректно.

Стрельбу в пермском классическом университете Бекмансуров устроил 21 сентября 2020 года. В результате нападения 6 человек погибли, более 10 получили ранения.

Будьте в курсе всех главных новостей Пермского края - читайте канал https://t.me/Bolshaya_P 

Суд решил, что для проведения повторной психолого-психиатрической и наркологической экспертизы нет оснований. Такое решение во время заседания озвучил судья Сергей Коробейников. «Суд постановил отказать в удовлетворении ходатайства стороны защиты о проведении повторной психолого-психиатрической и наркологической экспертизы в отношении Бекмансурова», — озвучил свое решение Коробейников. Такое решение судья принял после допроса врача-психиатра Аллы Гуриной. Ранее нападавший заявлял, что страдает психиатрическим расстройством. По его словам, предыдущая экспертиза была проведена некорректно. Стрельбу в пермском классическом университете Бекмансуров устроил 21 сентября 2020 года. В результате нападения 6 человек погибли, более 10 получили ранения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...