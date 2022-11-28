Приговор напавшему на пермский университет вынесут под Новый год

Приговор Тимуру Бекмансурову, напавшему на пермский университет суд вынесет 28 декабря. Информацию об этом передает корреспондент URA.RU из зала пермского краевого суда.
«Суд удаляется в совещательную комнату для постановления приговора. Время оглашения приговора — 28 декабря 2022 года», — заявил судья пермского краевого суда Сергей Коробейников.
Ранее Бекмансуров в своем последнем слове попросил суд не применять в отношении его максимальное наказание. Обвинение просит для обвиняемого максимальный срок — пожизненное заключение. Такого же мнения придерживаются и родители погибших студентов. Во время нападения Бекмансурова на пермский университет погибли 6 человек, несколько десятков получили ранения.
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