Приговор напавшему на пермский университет вынесут под Новый год

29 ноября 2022 в 11:32 Размер текста - 17 +

Приговор зачитают 28 декабря Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Студент устроил стрельбу в кампусе пермского университета Приговор Тимуру Бекмансурову, напавшему на пермский университет суд вынесет 28 декабря. Информацию об этом передает корреспондент URA.RU из зала пермского краевого суда. «Суд удаляется в совещательную комнату для постановления приговора. Время оглашения приговора — 28 декабря 2022 года», — заявил судья пермского краевого суда Сергей Коробейников. Ранее Бекмансуров в своем последнем слове попросил суд не применять в отношении его максимальное наказание. Обвинение просит для обвиняемого максимальный срок — пожизненное заключение. Такого же мнения придерживаются и родители погибших студентов. Во время нападения Бекмансурова на пермский университет погибли 6 человек, несколько десятков получили ранения.

Приговор Тимуру Бекмансурову, напавшему на пермский университет суд вынесет 28 декабря. Информацию об этом передает корреспондент URA.RU из зала пермского краевого суда. «Суд удаляется в совещательную комнату для постановления приговора. Время оглашения приговора — 28 декабря 2022 года», — заявил судья пермского краевого суда Сергей Коробейников. Ранее Бекмансуров в своем последнем слове попросил суд не применять в отношении его максимальное наказание. Обвинение просит для обвиняемого максимальный срок — пожизненное заключение. Такого же мнения придерживаются и родители погибших студентов. Во время нападения Бекмансурова на пермский университет погибли 6 человек, несколько десятков получили ранения.