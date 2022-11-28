28 ноября 2022

Приговор напавшему на пермский университет вынесут под Новый год

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд над Тимуром Бекмансуровым. Пермь, террорист, пермский стрелок, бекмансуров тимур
Приговор зачитают 28 декабря Фото:
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Студент устроил стрельбу в кампусе пермского университета

Приговор Тимуру Бекмансурову, напавшему на пермский университет суд вынесет 28 декабря. Информацию об этом передает корреспондент URA.RU из зала пермского краевого суда.

«Суд удаляется в совещательную комнату для постановления приговора. Время оглашения приговора — 28 декабря 2022 года», — заявил судья пермского краевого суда Сергей Коробейников.

Ранее Бекмансуров в своем последнем слове попросил суд не применять в отношении его максимальное наказание. Обвинение просит для обвиняемого максимальный срок — пожизненное заключение. Такого же мнения придерживаются и родители погибших студентов. Во время нападения Бекмансурова на пермский университет погибли 6 человек, несколько десятков получили ранения.

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Приговор Тимуру Бекмансурову, напавшему на пермский университет суд вынесет 28 декабря. Информацию об этом передает корреспондент URA.RU из зала пермского краевого суда. «Суд удаляется в совещательную комнату для постановления приговора. Время оглашения приговора — 28 декабря 2022 года», — заявил судья пермского краевого суда Сергей Коробейников. Ранее Бекмансуров в своем последнем слове попросил суд не применять в отношении его максимальное наказание. Обвинение просит для обвиняемого максимальный срок — пожизненное заключение. Такого же мнения придерживаются и родители погибших студентов. Во время нападения Бекмансурова на пермский университет погибли 6 человек, несколько десятков получили ранения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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