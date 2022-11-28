Денис Моисеев продолжает гуманитарную миссию в Херсонской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Депутат заксобрания Челябинской области, глава регисполкома ЕР Денис Моисеев, который в настоящее время находится в зоне СВО, эвакуировал из Херсонской области 91-летнюю бабушку. Как сообщил Моисеев на видео, появившемся в распоряжении URA.RU, эвакуация совпала с днем ее рождения.

«Когда грузили бабушку в автомобиль узнали, что в этот день у нее день рождения. Забавно очень получилось. Такое вот совпадение. Сделали подарок — вывезли на территорию Республики Крым», — рассказал Моисеев на видео.

Депутат отметил, что бабушка получила серьезную травму три месяца назад, у нее была сломана шейка бедра. Сегодня болевых ощущений уже нет, однако ходить самостоятельно она не может. Ее семью также эвакуировали в пункт временного содержания, и будут думать, куда их заселить далее.

В конце октября Моисеев получил ряд задач в Херсонской области. На его кандидатуре настоял секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. По словам губернатора области Алексея Текслера, на освобожденных территориях необходимы сильные и ответственные люди.

Эвакуация прошла в день рождения бабушки Фото: пресс-служба «Единой России»