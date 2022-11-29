В Екатеринбурге нашли пропавшего мальчика

Полиция помогла в поиске мальчика Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Мальчика, который сегодня днем пропал в районе улицы Посадской, нашли в районе розыска. Об этом сообщили в УМВД Екатеринбурга.

«Несовершеннолетний найден на одной из улиц, где его искали. Никаких противоправных действий против него не совершалось», — сообщили полицейские.

По словам мальчика, он хотел погулять один, поэтому не стал никого предупреждать об этом. В настоящее время сотрудники по делам несовершеннолетних выясняют подробности его отсутствия.

Ранее URA.RU сообщало о пропавшем несовершеннолетнем в Екатеринбурге. Мальчик пропал днем, в районе улицы Посадская, к его поиску подключились полицейские.