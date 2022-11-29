В Екатеринбурге мальчик не вернулся из школы после драки

К поискам мальчика подключилась полиция Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В районе улицы Посадской в Екатеринбурге пропал мальчик, который подрался после школы и ушел в неизвестном направлении. Об этом URA.RU сообщили волонтеры из родительского комитета школы, где учится пропавший.

«Он пропал сегодня днем. Должен был вернуться, но не выходил на связь. Последний раз его видели, когда он подрался около школы c мальчиком, после чего убежал. Родители очень переживают, он столько часов может находиться на улице», — рассказала собеседница агентства.

По ее словам, представители школы и родственники мальчика обратились в полицию с просьбой помочь в поисках. URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. «29 ноября в отдел полиции № 8 поступило сообщение о розыске несовершеннолетнего, который сегодня ушел из школы около 13:30 и до настоящего времени домой не вернулся. Пропавший проживает в районе улицы Белореченской», — сообщили в пресс-группе. Силовики ищут мальчика и просят всех, кто владеет любой информацией о нем, обращаться по телефонам 356-42-08, 8-912-637-02-14, 8-906-807-28-35 или 102.