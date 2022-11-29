В ХМАО выбрали новый состав общественной палаты. Список

30 ноября 2022 в 15:36 Размер текста - 17 +

Оставшаяся треть членов общественной палаты Югры утверждена Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Ханты-Мансийском округе завершено формирование общественной палаты.Последняя треть, состоящая из 15 человек, была избрана представителями общественный организаций. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила руководитель аппарата общественной палаты Югры Елена Миллер. «Персональный состав членов общественной палаты Югры сформирован, 45 членов. Он обновлен на две трети. Только 15 членов действующего состава вошли в новый состав. По закону, губернатор созывает первое общее собрание палаты и на этом собрании избирается председатель, комиссии и палата вступает в полномочия на три года. Полномочия общественной палаты Югры седьмого состава начинаются с момента первого собрания, которое объявляет губернатор на три года», — сказала Миллер.



В треть общественников, которая была сформирована голосованием представителей из губернаторского и думского списков вошли: Анна Бочкова (Покачи), первичной профсоюзной организации ООО «Покачевское УТТ»

(Покачи), первичной профсоюзной организации ООО «Покачевское УТТ» Вячеслав Воскобоев (Радужный), АНО Центр народной культуры, патриотического воспитания и экологического просвещения «Чистая культура»

(Радужный), АНО Центр народной культуры, патриотического воспитания и экологического просвещения «Чистая культура» Галина Выдрина (Ханты-Мансийск), Ханты-Мансийская городская общественная организация «Культурно-просветительский центр «Гармония

(Ханты-Мансийск), Ханты-Мансийская городская общественная организация «Культурно-просветительский центр «Гармония Игорь Грищенко (Лангепас), автономная некоммерческая организация «Спортивно-патриотический центр «Патриот»

(Лангепас), автономная некоммерческая организация «Спортивно-патриотический центр «Патриот» Ирина Никонова (Белоярский район), местная женская общественная благотворительная организация по защите интересов женщин и детей Белоярского района «Надежда»

(Белоярский район), местная женская общественная благотворительная организация по защите интересов женщин и детей Белоярского района «Надежда» Раиса Полетаева (Мегион), местная общественная организация города Мегиона, физкультурно-спортивный клуб «Мегион»

(Мегион), местная общественная организация города Мегиона, физкультурно-спортивный клуб «Мегион» Наталия Пономаренко (Урай), Урайская городская местная общественная организация содействия всестороннему развитию детей и молодежи «ВМЕСТЕ»

(Урай), Урайская городская местная общественная организация содействия всестороннему развитию детей и молодежи «ВМЕСТЕ» Наталья Прокашева (Сургутский район), автономная некоммерческая организация «Центр социальной помощи»

(Сургутский район), автономная некоммерческая организация «Центр социальной помощи» Надежда Симачкова (Кондинский район), МОО многодетных семей Кондинского района «София»

(Кондинский район), МОО многодетных семей Кондинского района «София» Салават Ситдиков (Нижневартовск), местная мусульманская религиозная организация №2 г.Нижневартвска

(Нижневартовск), местная мусульманская религиозная организация №2 г.Нижневартвска Любовь Стаканова (Березовский район), АНО развитие культуры народов Севера «Центр этнотехнологий»

(Березовский район), АНО развитие культуры народов Севера «Центр этнотехнологий» Светлана Старкова (Нефтеюганск), Нефтеюганская городская организация профсоюза работников народного образования и науки РФ

(Нефтеюганск), Нефтеюганская городская организация профсоюза работников народного образования и науки РФ Сергей Таньшин (Советский район), федерация пауэрлифтинга Советского района,

(Советский район), федерация пауэрлифтинга Советского района, Ирина Токарева (Сургут), автономная некоммерческая дошкольная образовательная организация «Центр инклюзивного образования и социальной адаптации «Счастье»

(Сургут), автономная некоммерческая дошкольная образовательная организация «Центр инклюзивного образования и социальной адаптации «Счастье» Нина Шляхтина (Нижневартовский район), местная общественная организации Нижневартовского района «Творческое объединение «Сотрудничество» Ранее URA.RU сообщало о том, что губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова утвердила новый список общественной палаты Югры. А также список из 15 членов окружной общественной палаты уже утвердили депутаты Думы ХМАО. Теперь выбранные кандидаты должны совместно назвать еще 15 человек, которые войдут в ее состав.

В Ханты-Мансийском округе завершено формирование общественной палаты.Последняя треть, состоящая из 15 человек, была избрана представителями общественный организаций. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила руководитель аппарата общественной палаты Югры Елена Миллер. «Персональный состав членов общественной палаты Югры сформирован, 45 членов. Он обновлен на две трети. Только 15 членов действующего состава вошли в новый состав. По закону, губернатор созывает первое общее собрание палаты и на этом собрании избирается председатель, комиссии и палата вступает в полномочия на три года. Полномочия общественной палаты Югры седьмого состава начинаются с момента первого собрания, которое объявляет губернатор на три года», — сказала Миллер. В треть общественников, которая была сформирована голосованием представителей из губернаторского и думского списков вошли: Ранее URA.RU сообщало о том, что губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова утвердила новый список общественной палаты Югры. А также список из 15 членов окружной общественной палаты уже утвердили депутаты Думы ХМАО. Теперь выбранные кандидаты должны совместно назвать еще 15 человек, которые войдут в ее состав.