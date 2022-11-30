В Металлургический район Челябинска вернулось тепло

Как сообщает мэрия Челябинска, аварийно-восстановительные работы на теплотрассе завершены Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Металлургическом районе Челябинска ликвидирована авария на теплотрассе, аварийно-восстановительные работы завершены. Об этом сообщает администрация города.

«В Металлургическом районе завершены аварийно-восстановительные работы на поврежденном участке теплотрассы. Часть системы уже заполнена, что позволило подключить к отоплению 32 многоквартирных дома, восемь детских садов, два учебных заведения и пять иных зданий», — говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

Сейчас горячей водой заполняется основная теплотрасса. Ситуация будет находиться под контролем администрации Челябинска до завершения подключения всех потребителей.

Коммунальная авария в Металлургическом районе произошла накануне. Чаще всего порывы теплотрасс происходят в старых районах из-за изношенности сетей.