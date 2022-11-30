30 ноября 2022

В Металлургический район Челябинска вернулось тепло

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Улица Товарная, 5. Курган, трубы, теплотрасса, жкх, трубы водоснабжения, улица товарная 5, коли мяготина 111б
Как сообщает мэрия Челябинска, аварийно-восстановительные работы на теплотрассе завершены Фото:

В Металлургическом районе Челябинска ликвидирована авария на теплотрассе, аварийно-восстановительные работы завершены. Об этом сообщает администрация города.

«В Металлургическом районе завершены аварийно-восстановительные работы на поврежденном участке теплотрассы. Часть системы уже заполнена, что позволило подключить к отоплению 32 многоквартирных дома, восемь детских садов, два учебных заведения и пять иных зданий», — говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

Сейчас горячей водой заполняется основная теплотрасса. Ситуация будет находиться под контролем администрации Челябинска до завершения подключения всех потребителей.

Коммунальная авария в Металлургическом районе произошла накануне. Чаще всего порывы теплотрасс происходят в старых районах из-за изношенности сетей.

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В Металлургическом районе Челябинска ликвидирована авария на теплотрассе, аварийно-восстановительные работы завершены. Об этом сообщает администрация города. «В Металлургическом районе завершены аварийно-восстановительные работы на поврежденном участке теплотрассы. Часть системы уже заполнена, что позволило подключить к отоплению 32 многоквартирных дома, восемь детских садов, два учебных заведения и пять иных зданий», — говорится в сообщении пресс-службы мэрии. Сейчас горячей водой заполняется основная теплотрасса. Ситуация будет находиться под контролем администрации Челябинска до завершения подключения всех потребителей. Коммунальная авария в Металлургическом районе произошла накануне. Чаще всего порывы теплотрасс происходят в старых районах из-за изношенности сетей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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