В Перми врачи научились предотвращать инсульт по уникальной технологии

Пермские хирурги провели уникальную операцию на сердце Фото: Анна Майорова © URA.RU

Пермские медики впервые провели две уникальные операции, которые помогут пациентам избежать инсульта. В краевом кардиодиспансере им в сердца установили специальные устройства — окклюдеры. Как поясняют в минздраве Пермского края, пациенты с риском формирования тромбов вынуждены принимать антикоагулянты, но у многих есть к этому противопоказания. Новый метод позволит им отказаться от приема опасных лекарств.

«Освоение новой методики позволит снизить риск возникновения сосудистой катастрофы у многих пациентов, не имеющих возможности с помощью лекарственных препаратов профилактировать образование тромбов. Открытая операция довольно травматична, а сейчас мы имеем возможность максимально щадяще выполнить манипуляцию, которая позволяет выписать пациента буквально через сутки и восстановиться в короткий срок», — цитирует сайт минздрава главного врача пермского кардиодиспансера Кирилла Прохорова.

Как отмечают в министерстве, обе операции продлились около часа. Пациенты чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке.