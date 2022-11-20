20 ноября 2022

В Перми врачи научились предотвращать инсульт по уникальной технологии

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Нейрохирургическая операция по восстановлению периферических нервов руки в Городской клинической больнице № 40. Екатеринбург, госпиталь, операционная, капельница, лечение, хирург, медицина, обследование, клиника, медицинский работник, врач, больница, лечащий врач
Пермские хирурги провели уникальную операцию на сердце Фото:

Пермские медики впервые провели две уникальные операции, которые помогут пациентам избежать инсульта. В краевом кардиодиспансере им в сердца установили специальные устройства — окклюдеры. Как поясняют в минздраве Пермского края, пациенты с риском формирования тромбов вынуждены принимать антикоагулянты, но у многих есть к этому противопоказания. Новый метод позволит им отказаться от приема опасных лекарств.

«Освоение новой методики позволит снизить риск возникновения сосудистой катастрофы у многих пациентов, не имеющих возможности с помощью лекарственных препаратов профилактировать образование тромбов. Открытая операция довольно травматична, а сейчас мы имеем возможность максимально щадяще выполнить манипуляцию, которая позволяет выписать пациента буквально через сутки и восстановиться в короткий срок», — цитирует сайт минздрава главного врача пермского кардиодиспансера Кирилла Прохорова.

Как отмечают в министерстве, обе операции продлились около часа. Пациенты чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке.

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Пермские медики впервые провели две уникальные операции, которые помогут пациентам избежать инсульта. В краевом кардиодиспансере им в сердца установили специальные устройства — окклюдеры. Как поясняют в минздраве Пермского края, пациенты с риском формирования тромбов вынуждены принимать антикоагулянты, но у многих есть к этому противопоказания. Новый метод позволит им отказаться от приема опасных лекарств. «Освоение новой методики позволит снизить риск возникновения сосудистой катастрофы у многих пациентов, не имеющих возможности с помощью лекарственных препаратов профилактировать образование тромбов. Открытая операция довольно травматична, а сейчас мы имеем возможность максимально щадяще выполнить манипуляцию, которая позволяет выписать пациента буквально через сутки и восстановиться в короткий срок», — цитирует сайт минздрава главного врача пермского кардиодиспансера Кирилла Прохорова. Как отмечают в министерстве, обе операции продлились около часа. Пациенты чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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