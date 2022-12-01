Поджигателем оказался ранее не судимый мужчина Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Оперативники уголовного розыска задержали жителя Челябинска за поджог банкомата, в котором находились деньги. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

«Преступление было совершено рано утром 13 ноября в Увельском районе. Злоумышленник положил в машину баллоны с кислородом и пропаном, после чего поехал в село Рождественка, где в здание финансовой организации проделал отверстие в банкомате. При помощи газового оборудования он воспламенил банкомат и скрылся», — заявили в пресс-службе ведомства.

При этом вся наличность так и осталась в банкомате. Своими действиями челябинец причинил ущерб на сумму более 1,5 миллиона рублей.

Полиция выяснила, что злоумышленником является самозанятый, ранее не судимый житель Челябинска 1977 года рождения. В отношении поджигателя возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Максимальная санкция данной статьи — лишение свободы на срок до пяти лет.