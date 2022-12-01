01 декабря 2022

Полиция задержала челябинца, который поджег банкомат вместе с деньгами. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего зам губернатора Пугина Сергея. Курган, заключенные, арест, обвинение, полиция, арестант, наручники, задержание
Поджигателем оказался ранее не судимый мужчина Фото:

Оперативники уголовного розыска задержали жителя Челябинска за поджог банкомата, в котором находились деньги. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

«Преступление было совершено рано утром 13 ноября в Увельском районе. Злоумышленник положил в машину баллоны с кислородом и пропаном, после чего поехал в село Рождественка, где в здание финансовой организации проделал отверстие в банкомате. При помощи газового оборудования он воспламенил банкомат и скрылся», — заявили в пресс-службе ведомства.

При этом вся наличность так и осталась в банкомате. Своими действиями челябинец причинил ущерб на сумму более 1,5 миллиона рублей.

Полиция выяснила, что злоумышленником является самозанятый, ранее не судимый житель Челябинска 1977 года рождения. В отношении поджигателя возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Максимальная санкция данной статьи — лишение свободы на срок до пяти лет.

Банкомат восстановлению не подлежит
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Оперативники уголовного розыска задержали жителя Челябинска за поджог банкомата, в котором находились деньги. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону. «Преступление было совершено рано утром 13 ноября в Увельском районе. Злоумышленник положил в машину баллоны с кислородом и пропаном, после чего поехал в село Рождественка, где в здание финансовой организации проделал отверстие в банкомате. При помощи газового оборудования он воспламенил банкомат и скрылся», — заявили в пресс-службе ведомства. При этом вся наличность так и осталась в банкомате. Своими действиями челябинец причинил ущерб на сумму более 1,5 миллиона рублей. Полиция выяснила, что злоумышленником является самозанятый, ранее не судимый житель Челябинска 1977 года рождения. В отношении поджигателя возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Максимальная санкция данной статьи — лишение свободы на срок до пяти лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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