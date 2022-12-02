02 декабря 2022

В Магнитогорске объявлен сбор 500 теплых сапог военнослужащим

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Активисты собирают 250 пар резиновых сапог для отправки на фронт Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Магнитогорске Челябинской области волонтеры объявили сбор средств на приобретение утепленных резиновых сапог для отправки военнослужащим. Как сообщили в соцсетях, требуется купить 250 пар обуви.

«Ребятам нужны резиновые сапоги утепленные. Там 250 пар ног. Поедут на фронт, ребята очень их ждут», — сообщили в группе «Все для Победы!!!г.Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте».

Активисты уточнили, что половина из военнослужащих, которым требуется утепленная обувь, призваны из Магнитогорска. Сапоги можно приобрести самим, а можно перевести средства для оптовой закупки.

С началом спецоперации волонтеры со всех регионов России начали оказывать помощь военнослужащим на передовой. На фронт регулярно отправляют посылки с теплыми вещами, лекарствами, продуктами, а также детскими письмами.

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В Магнитогорске Челябинской области волонтеры объявили сбор средств на приобретение утепленных резиновых сапог для отправки военнослужащим. Как сообщили в соцсетях, требуется купить 250 пар обуви. «Ребятам нужны резиновые сапоги утепленные. Там 250 пар ног. Поедут на фронт, ребята очень их ждут», — сообщили в группе «Все для Победы!!!г.Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте». Активисты уточнили, что половина из военнослужащих, которым требуется утепленная обувь, призваны из Магнитогорска. Сапоги можно приобрести самим, а можно перевести средства для оптовой закупки. С началом спецоперации волонтеры со всех регионов России начали оказывать помощь военнослужащим на передовой. На фронт регулярно отправляют посылки с теплыми вещами, лекарствами, продуктами, а также детскими письмами.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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