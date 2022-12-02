В Магнитогорске объявлен сбор 500 теплых сапог военнослужащим

В Магнитогорске Челябинской области волонтеры объявили сбор средств на приобретение утепленных резиновых сапог для отправки военнослужащим. Как сообщили в соцсетях, требуется купить 250 пар обуви.
«Ребятам нужны резиновые сапоги утепленные. Там 250 пар ног. Поедут на фронт, ребята очень их ждут», — сообщили в группе «Все для Победы!!!г.Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте».
Активисты уточнили, что половина из военнослужащих, которым требуется утепленная обувь, призваны из Магнитогорска. Сапоги можно приобрести самим, а можно перевести средства для оптовой закупки.
С началом спецоперации волонтеры со всех регионов России начали оказывать помощь военнослужащим на передовой. На фронт регулярно отправляют посылки с теплыми вещами, лекарствами, продуктами, а также детскими письмами.
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