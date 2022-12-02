В Магнитогорске объявлен сбор 500 теплых сапог военнослужащим

Активисты собирают 250 пар резиновых сапог для отправки на фронт Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Магнитогорске Челябинской области волонтеры объявили сбор средств на приобретение утепленных резиновых сапог для отправки военнослужащим. Как сообщили в соцсетях, требуется купить 250 пар обуви.

«Ребятам нужны резиновые сапоги утепленные. Там 250 пар ног. Поедут на фронт, ребята очень их ждут», — сообщили в группе «Все для Победы!!!г.Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте».

Активисты уточнили, что половина из военнослужащих, которым требуется утепленная обувь, призваны из Магнитогорска. Сапоги можно приобрести самим, а можно перевести средства для оптовой закупки.

С началом спецоперации волонтеры со всех регионов России начали оказывать помощь военнослужащим на передовой. На фронт регулярно отправляют посылки с теплыми вещами, лекарствами, продуктами, а также детскими письмами.