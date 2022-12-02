Уснувшему в сугробе свердловчанину ампутируют ноги

Пьяный свердловчанин уснул в сугробе, теперь ему грозит ампутация ног Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Нижнего Тагила (Свердловская область) проснулся ночью от крика о помощи, доносящегося с улицы. Выйдя во двор, он нашел уснувшего в сугробе свердловчанина и вызвал ему скорую, однако теперь мужчину ждет ампутацию ног, рассказывают очевидцы в соцсети.

«Около шести утра я услышала доносящиеся с улицы крики о помощи. Муж моментально оделся и выдвинулся на поиски нуждающегося в помощи незнакомца. В сугробе увидел полузанесенное снегом тело и вызвал скорую помощь. Медики увезли бедолагу в больницу, но сказали сразу, что однозначно, тут будет ампутация», — сообщает очевидец в сообществе «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел утром 3 декабря на улице Верхняя Черепанова. Замерзший свердловчанин рассказал мужчине, который его нашел, что пьяным возвращался домой, упал в сугроб и уснул.

Ранее URA.RU сообщало, что сотрудница свердловской колонии услышала крики о помощи из леса, когда шла на работу. Пошла на звук, нашла там замерзающую пенсионерку и помогла ей выбраться из леса.