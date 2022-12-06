Кульберг: новый храм в Екатеринбурге появится после победы добра над злом

07 декабря 2022 в 13:21 Размер текста - 17 +

Митрополит Евгений возглавил крестный ход Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) считает, что собор святой Екатерины может появиться после того, как «добро победит зло». Такое заявление он сделал после крестного хода, который прошел в честь Дня святой Екатерины. «В этот день принято, стоя на месте, где был воздвигнут собор святой великомученицы Екатерины, задавать вопрос: „Ну когда же, когда мы будем стоять не на улице, не на морозе, а будем прославлять господа, Матерь Божью, святую Екатерину в восстановленном соборе святой Екатерины?“. Сегодня этот ответ становится совершенно очевидным», — заявил митрополит. По словам митрополита, храм святой Екатерины может появиться после победы добра над злом. «Если сегодня наша молитва, наши труды будут недостаточно внимательными и усердными, если, не дай бог, в этой войне, которая сегодня совершается, мы не выстоим и не сможем с правдою вместе победить зло, то тогда будет один ответ — никогда», — подчеркнул глава Екатеринбургской епархии. Митрополит Евгений добавил, что собор святой великомученицы Екатерины станет памятником победе бога над смертью. Как сообщало URA.RU, в Екатеринбурге прошел крестный ход в честь Дня святой Екатерины. Сотни православных и представителей Екатеринбургской епархии прошли от Свято-Троицкого кафедрального собора до часовни святой Екатерины. Одной из главных святынь хода стала икона святой Екатерины, которая побывала в космосе вместе с космонавтом Олегом Артемьевым. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) считает, что собор святой Екатерины может появиться после того, как «добро победит зло». Такое заявление он сделал после крестного хода, который прошел в честь Дня святой Екатерины. «В этот день принято, стоя на месте, где был воздвигнут собор святой великомученицы Екатерины, задавать вопрос: „Ну когда же, когда мы будем стоять не на улице, не на морозе, а будем прославлять господа, Матерь Божью, святую Екатерину в восстановленном соборе святой Екатерины?“. Сегодня этот ответ становится совершенно очевидным», — заявил митрополит. По словам митрополита, храм святой Екатерины может появиться после победы добра над злом. «Если сегодня наша молитва, наши труды будут недостаточно внимательными и усердными, если, не дай бог, в этой войне, которая сегодня совершается, мы не выстоим и не сможем с правдою вместе победить зло, то тогда будет один ответ — никогда», — подчеркнул глава Екатеринбургской епархии. Митрополит Евгений добавил, что собор святой великомученицы Екатерины станет памятником победе бога над смертью. Как сообщало URA.RU, в Екатеринбурге прошел крестный ход в честь Дня святой Екатерины. Сотни православных и представителей Екатеринбургской епархии прошли от Свято-Троицкого кафедрального собора до часовни святой Екатерины. Одной из главных святынь хода стала икона святой Екатерины, которая побывала в космосе вместе с космонавтом Олегом Артемьевым.