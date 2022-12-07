В МИД РФ озвучили категоричную позицию по зерновой сделке

В МИД РФ потребовали немедленного возобновления экспорта аммиака

07 декабря 2022 в 16:28 Размер текста - 17 +

Россия требует немедленного возобновления экспорта аммиака, заявил Александр Грушко Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Россия четко стоит на том, что возобновление экспорта аммиака, учтенное в соглашении по зерновой сделке, должно начаться без каких-либо препятствий и условий. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. «Россия требует, чтобы договоренность о возобновлении экспорта аммиака была выполнена», — цитирует Александра Грушко РИА Новости. Он отметил, что обращение направлено Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, так как именно с этой организацией было достигнуто соглашение о снятии всех санкций в рамках зерновой сделки. Грушко подчеркнул, что никаких разменов по данному вопросу Россия принимать не собирается. Новость по теме Что такое зерновая сделка России и Украины Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил возобновление транзита аммиака в обмен на всех военнопленных. Также появилась информация, что украинские власти планируют провокацию, направленную на срыв сделки по возобновлению поставок аммиака, передает RT.

Россия четко стоит на том, что возобновление экспорта аммиака, учтенное в соглашении по зерновой сделке, должно начаться без каких-либо препятствий и условий. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. «Россия требует, чтобы договоренность о возобновлении экспорта аммиака была выполнена», — цитирует Александра Грушко РИА Новости. Он отметил, что обращение направлено Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, так как именно с этой организацией было достигнуто соглашение о снятии всех санкций в рамках зерновой сделки. Грушко подчеркнул, что никаких разменов по данному вопросу Россия принимать не собирается. Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил возобновление транзита аммиака в обмен на всех военнопленных. Также появилась информация, что украинские власти планируют провокацию, направленную на срыв сделки по возобновлению поставок аммиака, передает RT.