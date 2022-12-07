В МИД РФ озвучили категоричную позицию по зерновой сделке

В МИД РФ потребовали немедленного возобновления экспорта аммиака
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Уборка зерновых в Херсонской области. Херсон, комбайн, пшеница, зерно, сельское хозяйство
Россия требует немедленного возобновления экспорта аммиака, заявил Александр Грушко Фото:
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Россия четко стоит на том, что возобновление экспорта аммиака, учтенное в соглашении по зерновой сделке, должно начаться без каких-либо препятствий и условий. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

«Россия требует, чтобы договоренность о возобновлении экспорта аммиака была выполнена», — цитирует Александра Грушко РИА Новости. Он отметил, что обращение направлено Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, так как именно с этой организацией было достигнуто соглашение о снятии всех санкций в рамках зерновой сделки. Грушко подчеркнул, что никаких разменов по данному вопросу Россия принимать не собирается.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил возобновление транзита аммиака в обмен на всех военнопленных. Также появилась информация, что украинские власти планируют провокацию, направленную на срыв сделки по возобновлению поставок аммиака, передает RT.

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Россия четко стоит на том, что возобновление экспорта аммиака, учтенное в соглашении по зерновой сделке, должно начаться без каких-либо препятствий и условий. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. «Россия требует, чтобы договоренность о возобновлении экспорта аммиака была выполнена», — цитирует Александра Грушко РИА Новости. Он отметил, что обращение направлено Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, так как именно с этой организацией было достигнуто соглашение о снятии всех санкций в рамках зерновой сделки. Грушко подчеркнул, что никаких разменов по данному вопросу Россия принимать не собирается. Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил возобновление транзита аммиака в обмен на всех военнопленных. Также появилась информация, что украинские власти планируют провокацию, направленную на срыв сделки по возобновлению поставок аммиака, передает RT.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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