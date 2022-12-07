Активисты-патриоты после атаки на магов нашли себе новую жертву в Пермском крае

От Роскомнадзора потребовали закрыть интернет-ресурсы пермского ЛГБТ-движения

08 декабря 2022 в 10:53 Размер текста - 17 +

Интернет надо очистить от ЛГБТ, уверены в движении «Зов народа» Фото: Анна Майорова © URA.RU Активисты патриотического движения «Зов народа» требуют от Генеральной прокуратуры и Роскомнадзора заблокировать интернет-ресурсы пермского ЛГБТ-сообщества «Радужный мир». В организации, которая ранее выступала против пермского Фестиваля магии, обосновывают требование новым законом. Обращение опубликовано в соцсетях. «Президентом РФ Путиным Владимиром Владимировичем был подписан закон о запрете пропаганды ЛГБТ, смены пола и педофилии. Общественным движением „Зов Народа“ на просторах социальных сетей были выявлены подрывные ЛГБТ-группы, осуждающие действия власти, законы, а также, ведущие деятельность по подрыву традиционных, духовно-нравственных ценностей», — говорится в заявлении. «Радужный мир», как указано на сайте, занимается психологической и юридической поддержкой ЛГБТ-персон. Несмотря на изменения законодательства организация намерена продолжать свою работу, говорилось в ее заявлении в Telegram. URA.RU направило запрос в Роскомнадзор с просьбой прокомментировать ситуацию. Ранее URA.RU рассказывало, что активисты «Зова народа» уже обращали свое внимание на Пермь. Они, в частности, выступали с критикой Фестиваля магии, организатором которого в итоге пришлось заявить об отмене мероприятия.

Активисты патриотического движения «Зов народа» требуют от Генеральной прокуратуры и Роскомнадзора заблокировать интернет-ресурсы пермского ЛГБТ-сообщества «Радужный мир». В организации, которая ранее выступала против пермского Фестиваля магии, обосновывают требование новым законом. Обращение опубликовано в соцсетях. «Президентом РФ Путиным Владимиром Владимировичем был подписан закон о запрете пропаганды ЛГБТ, смены пола и педофилии. Общественным движением „Зов Народа“ на просторах социальных сетей были выявлены подрывные ЛГБТ-группы, осуждающие действия власти, законы, а также, ведущие деятельность по подрыву традиционных, духовно-нравственных ценностей», — говорится в заявлении. «Радужный мир», как указано на сайте, занимается психологической и юридической поддержкой ЛГБТ-персон. Несмотря на изменения законодательства организация намерена продолжать свою работу, говорилось в ее заявлении в Telegram. URA.RU направило запрос в Роскомнадзор с просьбой прокомментировать ситуацию. Ранее URA.RU рассказывало, что активисты «Зова народа» уже обращали свое внимание на Пермь. Они, в частности, выступали с критикой Фестиваля магии, организатором которого в итоге пришлось заявить об отмене мероприятия.