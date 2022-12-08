Построенный полигон ускорит проведение испытания автомобилей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На автозаводе «Урал» в Миассе (Челябинская область) открыли новый полигон для обкатки грузовых машин площадью 13 тысяч кв. метров, где есть бассейн. Как URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия, обкатывать на объекте можно автомобили всех модификаций.

«Презентовали объект в рамках выездного совещания топ-менеджеров, которые отправились к главному корпусу завода. Бассейн для бродовых испытаний автомобилей площадью 579,5 кв. м и глубиной 1,9 метра, эстакада для проверки ручного тормоза, полоса препятствий в виде гребенки, эстакады и вертикальной стенки высотой до 0,7 метров — все это имеется на новом полигоне. Полоса препятствий создаст для машин суровые испытания», — рассказали URA.RU на автозаводе.

Проектировать объект начали в 2020 году, тогда же стартовало строительство. Протяженность трассы обкатки составляет 1200 метров. В дополнение объект снабдили двумя вертолетными площадками, которые в настоящее время готовят к эксплуатации. Руководитель проекта Александр Радостев отметил, что «Уралы» смогут обкатываться на полигоне ежедневно в непрерывном режиме.

Автозавод в Миассе вкладывает значительные средства в модернизацию. К 2025 году на предприятии освоят производство собственных автомостов для машин грузоподъемностью от 10 до 16 тонн. На проекте будет освоено семь миллиардов рублей.

Полоса препятствий будет работать круглогодично, кроме бассейна, который задействуют летом Фото: пресс-служба автозавода «Урал»