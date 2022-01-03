Половина россиян ищет подработку в праздники. Где и сколько можно заработать

04 января 2022 в 08:28 Размер текста - 17 +

Каждый пятый россиянин подрабатывает на Новый год Дедом Морозом или Снегурочкой Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Более половины россиян ищут подработку на новогодние каникулы. К такому выводу пришли аналитики сервисов «Авито.Работа» и GigAnt. При это каждый пятый россиянин рассматривает работу аниматором. «По данным опроса 18% россиян хотя бы раз в жизни работали Дедом Морозом или Снегурочкой. Для многих из них (34%) подобный опыт оказался единичным случаем, около четверти (26%) выходят на такую подработку периодически, раз в два-три года, а для 18% новогодние представления стали ежегодным способом заработка», — сообщают «Известия» со ссылкой на исследование «Авито.Работа» и GigAnt. Чаще всего сказочными персонажами соглашаются работать молодые люди в возрасте 18-35 лет. Почти половина из них — 48% — хотят получить дополнительный доход. Остальные утверждают, что получают хорошие эмоции от того, что дарят людям радость и общаются с детьми. В среднем за одно выступление россияне надеются получить от 6 000 до 10 000 рублей. При этом 7% готовы трудиться аниматорами только в том случае, если им заплатят от 20 000 рублей. Еще 11% согласны на заработок менее 5 000 рублей. Желание людей подработать в каникулы эксперты объясняют возросшими тратами на подготовку в Новому году, отдых и подарки близким, пояснила руководитель проекта «Авито.Подработка» Анна Ашарова. По данным hh.ru, всего в России открыто более 100 000 вакансий на подработку. В топ-5 входят фотограф на елки (от 100 000 рублей), артист (от 50 000 до 90 000 рублей), SMM-менеджер по новогодней рассылке (от 25 000 рублей), водитель-курьер (от 85 000 рублей) и продавец-консультант на новогодний базар (от 80 тысяч рублей). Также работодатели стремятся усилить команду перед праздниками и ищут грузчиков, продавцов и кассиров на горячий сезон. Ранее аналитики «Авито.Работа» и GigAnt выяснили, что более половины россиян вынуждены подрабатывать из-за нехватки заработной платы. Из них 22% недостаточно средств на покупку техники, оплату образования и путешествий, 16% — на продукты и основные потребности. Еще 15% опрошенных вынуждены подрабатывать, чтобы выплачивать кредит и ипотеку. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Более половины россиян ищут подработку на новогодние каникулы. К такому выводу пришли аналитики сервисов «Авито.Работа» и GigAnt. При это каждый пятый россиянин рассматривает работу аниматором. «По данным опроса 18% россиян хотя бы раз в жизни работали Дедом Морозом или Снегурочкой. Для многих из них (34%) подобный опыт оказался единичным случаем, около четверти (26%) выходят на такую подработку периодически, раз в два-три года, а для 18% новогодние представления стали ежегодным способом заработка», — сообщают «Известия» со ссылкой на исследование «Авито.Работа» и GigAnt. Чаще всего сказочными персонажами соглашаются работать молодые люди в возрасте 18-35 лет. Почти половина из них — 48% — хотят получить дополнительный доход. Остальные утверждают, что получают хорошие эмоции от того, что дарят людям радость и общаются с детьми. В среднем за одно выступление россияне надеются получить от 6 000 до 10 000 рублей. При этом 7% готовы трудиться аниматорами только в том случае, если им заплатят от 20 000 рублей. Еще 11% согласны на заработок менее 5 000 рублей. Желание людей подработать в каникулы эксперты объясняют возросшими тратами на подготовку в Новому году, отдых и подарки близким, пояснила руководитель проекта «Авито.Подработка» Анна Ашарова. По данным hh.ru, всего в России открыто более 100 000 вакансий на подработку. В топ-5 входят фотограф на елки (от 100 000 рублей), артист (от 50 000 до 90 000 рублей), SMM-менеджер по новогодней рассылке (от 25 000 рублей), водитель-курьер (от 85 000 рублей) и продавец-консультант на новогодний базар (от 80 тысяч рублей). Также работодатели стремятся усилить команду перед праздниками и ищут грузчиков, продавцов и кассиров на горячий сезон. Ранее аналитики «Авито.Работа» и GigAnt выяснили, что более половины россиян вынуждены подрабатывать из-за нехватки заработной платы. Из них 22% недостаточно средств на покупку техники, оплату образования и путешествий, 16% — на продукты и основные потребности. Еще 15% опрошенных вынуждены подрабатывать, чтобы выплачивать кредит и ипотеку.