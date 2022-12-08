08 декабря 2022

Мутировавший коронавирус начал попадать в организм челябинцев вместе с гриппом

© Служба новостей «URA.RU»
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Стационар ЦГКБ №3 на улице Братьев Быковых. Екатеринбург, коронавирус
Привитые от коронавируса жители области также могут заболеть «Омикроном» Фото:

Мутировавший коронавирус «Омикрон», это один из штаммов COVID-19, начал попадать в организм жителей Челябинской области вместе с гриппом. Это гарантирует тяжелое протекание болезни. Об этом 9 декабря заявила на пресс-конференции заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Татьяна Софейкова.

«Уже регистрируют встречи двух вирусов — гриппа и „Омикрона“ в одном организме. Это утяжеляет ход болезни. При этом вирусы конкурируют, у них одни пути попадания в организм человека», — заявила Софейкова.

Привитые в том году от коронавируса жители области также могут заболеть «Омикроном». Такие случаи уже зафиксированы, но люди в группе риска все равно должны прививаться, поскольку в этом случае болезнь не закончится летальным исходом, считает Софейкова.

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Мутировавший коронавирус «Омикрон», это один из штаммов COVID-19, начал попадать в организм жителей Челябинской области вместе с гриппом. Это гарантирует тяжелое протекание болезни. Об этом 9 декабря заявила на пресс-конференции заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Татьяна Софейкова. «Уже регистрируют встречи двух вирусов — гриппа и „Омикрона“ в одном организме. Это утяжеляет ход болезни. При этом вирусы конкурируют, у них одни пути попадания в организм человека», — заявила Софейкова. Привитые в том году от коронавируса жители области также могут заболеть «Омикроном». Такие случаи уже зафиксированы, но люди в группе риска все равно должны прививаться, поскольку в этом случае болезнь не закончится летальным исходом, считает Софейкова.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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