Мутировавший коронавирус начал попадать в организм челябинцев вместе с гриппом

09 декабря 2022 в 10:47 Размер текста - 17 +

Привитые от коронавируса жители области также могут заболеть «Омикроном» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Мутировавший коронавирус «Омикрон», это один из штаммов COVID-19, начал попадать в организм жителей Челябинской области вместе с гриппом. Это гарантирует тяжелое протекание болезни. Об этом 9 декабря заявила на пресс-конференции заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Татьяна Софейкова. «Уже регистрируют встречи двух вирусов — гриппа и „Омикрона“ в одном организме. Это утяжеляет ход болезни. При этом вирусы конкурируют, у них одни пути попадания в организм человека», — заявила Софейкова. Привитые в том году от коронавируса жители области также могут заболеть «Омикроном». Такие случаи уже зафиксированы, но люди в группе риска все равно должны прививаться, поскольку в этом случае болезнь не закончится летальным исходом, считает Софейкова.

Мутировавший коронавирус «Омикрон», это один из штаммов COVID-19, начал попадать в организм жителей Челябинской области вместе с гриппом. Это гарантирует тяжелое протекание болезни. Об этом 9 декабря заявила на пресс-конференции заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Татьяна Софейкова. «Уже регистрируют встречи двух вирусов — гриппа и „Омикрона“ в одном организме. Это утяжеляет ход болезни. При этом вирусы конкурируют, у них одни пути попадания в организм человека», — заявила Софейкова. Привитые в том году от коронавируса жители области также могут заболеть «Омикроном». Такие случаи уже зафиксированы, но люди в группе риска все равно должны прививаться, поскольку в этом случае болезнь не закончится летальным исходом, считает Софейкова.