Сотрудники Госавтоинспекции Челябинской области устроили погоню за пьяным подростком, который угнал машину в Пласте. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка, поймать нарушителя удалось в Троицком районе, перегородив ему путь двумя грузовиками.
«За рулем оказался 16-летний подросток. Кроме того, в автомобиле находился пассажир — 17-летняя девушка, оба жители города Пласта. Нарушитель ранее судим за имущественное преступление и угон», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.
В ведомстве отметили, что применить табельное оружие для остановки автомобиля не представлялось возможным. Но благодаря организованным действиям инспекторов удалось избежать аварийных ситуаций.
В крови подростка был обнаружен алкоголь. Его поместили в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Все главные новости Челябинской области в telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/ACityThatSmog