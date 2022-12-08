08 декабря 2022

Челябинские полицейские устроили погоню за пьяным подростком. Видео

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ГИБДД перекрыла дорогу пьяному угонщику двумя грузовиками Фото:

Сотрудники Госавтоинспекции Челябинской области устроили погоню за пьяным подростком, который угнал машину в Пласте. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка, поймать нарушителя удалось в Троицком районе, перегородив ему путь двумя грузовиками.

«За рулем оказался 16-летний подросток. Кроме того, в автомобиле находился пассажир — 17-летняя девушка, оба жители города Пласта. Нарушитель ранее судим за имущественное преступление и угон», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В ведомстве отметили, что применить табельное оружие для остановки автомобиля не представлялось возможным. Но благодаря организованным действиям инспекторов удалось избежать аварийных ситуаций.

В крови подростка был обнаружен алкоголь. Его поместили в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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Сотрудники Госавтоинспекции Челябинской области устроили погоню за пьяным подростком, который угнал машину в Пласте. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка, поймать нарушителя удалось в Троицком районе, перегородив ему путь двумя грузовиками. «За рулем оказался 16-летний подросток. Кроме того, в автомобиле находился пассажир — 17-летняя девушка, оба жители города Пласта. Нарушитель ранее судим за имущественное преступление и угон», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. В ведомстве отметили, что применить табельное оружие для остановки автомобиля не представлялось возможным. Но благодаря организованным действиям инспекторов удалось избежать аварийных ситуаций. В крови подростка был обнаружен алкоголь. Его поместили в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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