Челябинские полицейские устроили погоню за пьяным подростком. Видео

09 декабря 2022 в 14:18 Размер текста - 17 +

ГИБДД перекрыла дорогу пьяному угонщику двумя грузовиками Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Сотрудники Госавтоинспекции Челябинской области устроили погоню за пьяным подростком, который угнал машину в Пласте. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка, поймать нарушителя удалось в Троицком районе, перегородив ему путь двумя грузовиками. «За рулем оказался 16-летний подросток. Кроме того, в автомобиле находился пассажир — 17-летняя девушка, оба жители города Пласта. Нарушитель ранее судим за имущественное преступление и угон», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. В ведомстве отметили, что применить табельное оружие для остановки автомобиля не представлялось возможным. Но благодаря организованным действиям инспекторов удалось избежать аварийных ситуаций. В крови подростка был обнаружен алкоголь. Его поместили в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Сотрудники Госавтоинспекции Челябинской области устроили погоню за пьяным подростком, который угнал машину в Пласте. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка, поймать нарушителя удалось в Троицком районе, перегородив ему путь двумя грузовиками. «За рулем оказался 16-летний подросток. Кроме того, в автомобиле находился пассажир — 17-летняя девушка, оба жители города Пласта. Нарушитель ранее судим за имущественное преступление и угон», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. В ведомстве отметили, что применить табельное оружие для остановки автомобиля не представлялось возможным. Но благодаря организованным действиям инспекторов удалось избежать аварийных ситуаций. В крови подростка был обнаружен алкоголь. Его поместили в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании меры пресечения.