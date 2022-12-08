Казачий атаман из ХМАО объяснил, почему участвует в СВО

Казачий атаман из ХМАО принял участие в спецоперации ради защиты детей

09 декабря 2022 в 18:25 Размер текста - 17 +

Станкин заявил, что хочет спасти детей Фото: Антон Артемьев Атаман Обь — Иртышского казачьего отдельского войска Андрей Станкин был награжден грамотой губернатора ХМАО Натальи Комаровой за общественные заслуги перед Югрой и, выступая перед собравшимися ветеранами, высказался о причинах своего участия в СВО. Об этом с места событий передает корреспондент URA.RU. «11 атаманов Объ-Иртышского отдельского казачьего войска принимают участие в специальной военной операции в составе добровольческого батальона „БАРС-15“ имени Ермака Тимофеевича — первого атамана Сибири. Часть атаманов принимает активное участие в работе гуманитарного добровольческого корпуса „Югра“. Казаки сейчас активно ведут подготовку, чтобы вступить в добровольческие отряды и защищать Отечество. Почему там мы, атаманы, которым за 50 лет? Потому что мы не хотим, чтобы это досталось нашим детям!» — сказал Станкин.



Встреча с представителями ветеранских организаций участников боевых действий, военно-патриотическими и общественными организациями прошла в честь празднования дня Югры и Дня Героев Отечества. В ней помимо ветеранов участвовали полпред в УрФО Владимир Якушев, а также губернаторы «тюменской матрешки»: Наталья Комарова, Александр Моор и Дмитрий Артюхов.



Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийском автономном округе подготовили казачьи подразделения для участия в специальной военной операции. По словам боевого офицера Станкина, в добровольческих подразделениях «Дон», «Терек», «Ермак» идет набор людей, поэтому подготовленные казачьи группы туда вливаются без особых проблем. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Атаман Обь — Иртышского казачьего отдельского войска Андрей Станкин был награжден грамотой губернатора ХМАО Натальи Комаровой за общественные заслуги перед Югрой и, выступая перед собравшимися ветеранами, высказался о причинах своего участия в СВО. Об этом с места событий передает корреспондент URA.RU. «11 атаманов Объ-Иртышского отдельского казачьего войска принимают участие в специальной военной операции в составе добровольческого батальона „БАРС-15“ имени Ермака Тимофеевича — первого атамана Сибири. Часть атаманов принимает активное участие в работе гуманитарного добровольческого корпуса „Югра“. Казаки сейчас активно ведут подготовку, чтобы вступить в добровольческие отряды и защищать Отечество. Почему там мы, атаманы, которым за 50 лет? Потому что мы не хотим, чтобы это досталось нашим детям!» — сказал Станкин. Встреча с представителями ветеранских организаций участников боевых действий, военно-патриотическими и общественными организациями прошла в честь празднования дня Югры и Дня Героев Отечества. В ней помимо ветеранов участвовали полпред в УрФО Владимир Якушев, а также губернаторы «тюменской матрешки»: Наталья Комарова, Александр Моор и Дмитрий Артюхов. Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийском автономном округе подготовили казачьи подразделения для участия в специальной военной операции. По словам боевого офицера Станкина, в добровольческих подразделениях «Дон», «Терек», «Ермак» идет набор людей, поэтому подготовленные казачьи группы туда вливаются без особых проблем.