Американцы разнесли Зеленского из-за его слов о России

10 декабря 2022 в 20:45 Размер текста - 17 +

Зеленский самовлюбленный эгоист, считают читатели Breitbart Фото: Официальный сайт президента Украины Читатели американского сайта Breitbart раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского из-за его слов о России. Пользователи согласились с мнением обозревателя Fox News Такера Карлсона о Зеленском. «Такер Карлсон видит Зеленского таким, какой он есть — мелким самовлюбленным эгоистом, который ставит личную выгоду выше жизней тысяч украинцев, желая нажиться на их страданиях с помощью „Большого Дяди“, а не вести переговоры о мирном урегулировании», — пишет читатель под ником «Я». Его слова приводит Breitbart . Другой пользователь с именем AgainstGlobalism сравнил президента Украины с карликом: «Зеленский — всего лишь маленький карлик, пытающийся играть роль Сатаны!» Комментатор Surfinnonreality назвал Зеленского вымогателем денег у США: «А еще он является непревзойденным попрошайкой и нытиком, который выманивает у Америки все больше денег на то, чтобы продолжать разрушение Украины». Ранее китайцы раскритиковали Зеленского за то, что он отказался участвовать в саммите G20 в Индонезии, если туда приедет президент России Владимир Путин. Читатели газеты Daily Mail негативно отреагировали на заявление Зеленского о переговорах с Россией. Также британцы раскритиковали заявление Зеленского, что украинские ракеты упали на территорию Польши из-за России, напоминает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Читатели американского сайта Breitbart раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского из-за его слов о России. Пользователи согласились с мнением обозревателя Fox News Такера Карлсона о Зеленском. «Такер Карлсон видит Зеленского таким, какой он есть — мелким самовлюбленным эгоистом, который ставит личную выгоду выше жизней тысяч украинцев, желая нажиться на их страданиях с помощью „Большого Дяди“, а не вести переговоры о мирном урегулировании», — пишет читатель под ником «Я». Его слова приводит Breitbart. Другой пользователь с именем AgainstGlobalism сравнил президента Украины с карликом: «Зеленский — всего лишь маленький карлик, пытающийся играть роль Сатаны!» Комментатор Surfinnonreality назвал Зеленского вымогателем денег у США: «А еще он является непревзойденным попрошайкой и нытиком, который выманивает у Америки все больше денег на то, чтобы продолжать разрушение Украины». Ранее китайцы раскритиковали Зеленского за то, что он отказался участвовать в саммите G20 в Индонезии, если туда приедет президент России Владимир Путин. Читатели газеты Daily Mail негативно отреагировали на заявление Зеленского о переговорах с Россией. Также британцы раскритиковали заявление Зеленского, что украинские ракеты упали на территорию Польши из-за России, напоминает телеканал 360.