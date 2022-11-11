Британцы раскритиковали Зеленского за новую позицию по переговорам с РФ

Британские читатели Daily Mail недовольны тем, что Зеленский затягивает с переговорами с РФ

11 ноября 2022 в 11:32 Размер текста - 17 +

Британцы недовольны тем, что Владимир Зеленский все еще не провел переговоры с РФ и продолжает ставить условия Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Британские читатели газеты Daily Mail негативно отреагировали на новое заявление президента Украины Владимира Зеленского о переговорах с Россией. Они недовольны тем, что украинский президент до сих пор затягивает с этим, пока продолжают гибнуть люди. «Единственная причина, по которой он [Владимир Зеленский] сейчас „открыт для мирных переговоров“, заключается в том, что тот теряет финансовую поддержку от своего хозяина в США», — считает читатель из Лондона под ником «Милола». Также он уверен, что переговоры ни к чему не приведут из-за нелепых требований Зеленского. В свою очередь, комментатор под никнеймом «Пьяный шотландец» уверен в том, что «Зеленский — дурак, который несет прямую ответственность за гибель тысяч людей». И это происходит именно из-за гордости украинского лидера. «Все, что ему нужно было сделать, это оставаться нейтральным, но ему просто нужно было попытаться попасть в НАТО, где даже не хотят его», — подытоживает он. Также читатель «Валлейгеймер» уточняет, что у Зеленского заканчиваются припасы. «Конечно, он готов, потому что у него заканчиваются НАШИ боеприпасы», — пишет комментатор. Недоволен еще один пользователь. В основном долгим ожиданием президента Украины. «Все еще ждете? Вы уже стали причиной гибели тысяч невинных жизней, отказавшись от переговоров в начале. Слишком смущен, чтобы отказаться от образа героя?», — пишет читатель. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса от киевского геноцида, а также демилитаризации страны. Украинский лидер Зеленский заявлял о том, что Украина готова к переговорам только «с другой Россией». Причем до этого он запрещал переговоры на законодательном уровне.

Британские читатели газеты Daily Mail негативно отреагировали на новое заявление президента Украины Владимира Зеленского о переговорах с Россией. Они недовольны тем, что украинский президент до сих пор затягивает с этим, пока продолжают гибнуть люди. «Единственная причина, по которой он [Владимир Зеленский] сейчас „открыт для мирных переговоров“, заключается в том, что тот теряет финансовую поддержку от своего хозяина в США», — считает читатель из Лондона под ником «Милола». Также он уверен, что переговоры ни к чему не приведут из-за нелепых требований Зеленского. В свою очередь, комментатор под никнеймом «Пьяный шотландец» уверен в том, что «Зеленский — дурак, который несет прямую ответственность за гибель тысяч людей». И это происходит именно из-за гордости украинского лидера. «Все, что ему нужно было сделать, это оставаться нейтральным, но ему просто нужно было попытаться попасть в НАТО, где даже не хотят его», — подытоживает он. Также читатель «Валлейгеймер» уточняет, что у Зеленского заканчиваются припасы. «Конечно, он готов, потому что у него заканчиваются НАШИ боеприпасы», — пишет комментатор. Недоволен еще один пользователь. В основном долгим ожиданием президента Украины. «Все еще ждете? Вы уже стали причиной гибели тысяч невинных жизней, отказавшись от переговоров в начале. Слишком смущен, чтобы отказаться от образа героя?», — пишет читатель. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса от киевского геноцида, а также демилитаризации страны. Украинский лидер Зеленский заявлял о том, что Украина готова к переговорам только «с другой Россией». Причем до этого он запрещал переговоры на законодательном уровне.