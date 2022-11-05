Китайцы поставили Зеленского на место после его слов о Путине

Читатели Guancha указали Зеленскому на несостоятельность его страны

05 ноября 2022 в 18:00 Размер текста - 17 +

Зеленский откажется принять участие в саммите G20, если туда приедет Путин Фото: Официальный сайт президента Украины Китайцы активно обсуждают заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он не будет участвовать в саммите G20 в Индонезии, если туда приедет президент России Владимир Путин. Пользователи издания Guancha указали Зеленскому на несостоятельность его самого и его страны. «Украина занимает 100-е место по мировому Валовому внутреннему продукту (ВВП) в 2021 году, так кто же имеет право участвовать в G20? Вы действительно считаете себя генеральным директором Земли?» — приводит издание мнение одного из пользователей. Еще один пользователь сказал: «Зеленский своим бредом обязательно испортит хорошее экономическое совещание», — посчитал он. Другой комментатор выразил свое мнение, назвав Зеленского «американской марионеткой»: «Вы, американская марионетка, представитель еврейского капитала, украинский предатель, самодовольный клоун, не имеете права представлять страну и народ», — написал он. Другой пользователь отметил бедность главы Украины: «Единственное, в чем преуспел Зеленский, — честно сыграть нищего. Просить о помощи каждый день и постоянно судить и обвинять, какая страна дала меньше», — поделился мнением читатель. Ранее Зеленский заявил, что Украина не будет участвовать в саммите G20, если в ней примет участие президент России Владимир Путин. Украинские граждане раскритиковали его за такое решение.

Китайцы активно обсуждают заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он не будет участвовать в саммите G20 в Индонезии, если туда приедет президент России Владимир Путин. Пользователи издания Guancha указали Зеленскому на несостоятельность его самого и его страны. «Украина занимает 100-е место по мировому Валовому внутреннему продукту (ВВП) в 2021 году, так кто же имеет право участвовать в G20? Вы действительно считаете себя генеральным директором Земли?» — приводит издание мнение одного из пользователей. Еще один пользователь сказал: «Зеленский своим бредом обязательно испортит хорошее экономическое совещание», — посчитал он. Другой комментатор выразил свое мнение, назвав Зеленского «американской марионеткой»: «Вы, американская марионетка, представитель еврейского капитала, украинский предатель, самодовольный клоун, не имеете права представлять страну и народ», — написал он. Другой пользователь отметил бедность главы Украины: «Единственное, в чем преуспел Зеленский, — честно сыграть нищего. Просить о помощи каждый день и постоянно судить и обвинять, какая страна дала меньше», — поделился мнением читатель. Ранее Зеленский заявил, что Украина не будет участвовать в саммите G20, если в ней примет участие президент России Владимир Путин. Украинские граждане раскритиковали его за такое решение.