В Челябинске выставили на продажу популярный медцентр. Скрин

11 декабря 2022 в 11:15 Размер текста - 17 +

Бизнес продают вместе с медицинской лицензией Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Собственник выставил на продажу популярный медицинский центр в Ленинском районе Челябинска. За здание с бессрочной медицинской лицензией и готовый бизнес владелец просит 82 млн рублей. «Успешный медицинский центр в Челябинске. Расположен в густонаселенном престижном районе в отдельном здании на двух этажах с отдельным входом и вывеской», — говорится в объявлении на сайте «Авито». Общая площадь здания медцентра — 737 квадратных метров. В нем находятся 21 кабинет, операционная палата, зоны ожидания, комната хранения медикаментов, кухня для персонала, хозяйственные помещения. В клиники принимают такие специалисты, как педиатр, гинеколог, репродуктолог, есть услуги гемобанка, возможность сдать анализы и провести диагностику, собственная лаборатория ЭКО. Бизнес продается вместе с клиентской базой и тремя сайтами. Собственник обещает ежемесячную выручку до 2,1 млн рублей, чистую прибыль — до 800 тысяч рублей. Причины продажи не уточняются. Ранее в Ленинском районе Челябинска выставили на продажу караоке-бар. За здание площадью 240 квадратных метров собственник просит 17,2 млн рублей. Скрин с сайта «Авито»

Собственник выставил на продажу популярный медицинский центр в Ленинском районе Челябинска. За здание с бессрочной медицинской лицензией и готовый бизнес владелец просит 82 млн рублей. «Успешный медицинский центр в Челябинске. Расположен в густонаселенном престижном районе в отдельном здании на двух этажах с отдельным входом и вывеской», — говорится в объявлении на сайте «Авито». Общая площадь здания медцентра — 737 квадратных метров. В нем находятся 21 кабинет, операционная палата, зоны ожидания, комната хранения медикаментов, кухня для персонала, хозяйственные помещения. В клиники принимают такие специалисты, как педиатр, гинеколог, репродуктолог, есть услуги гемобанка, возможность сдать анализы и провести диагностику, собственная лаборатория ЭКО. Бизнес продается вместе с клиентской базой и тремя сайтами. Собственник обещает ежемесячную выручку до 2,1 млн рублей, чистую прибыль — до 800 тысяч рублей. Причины продажи не уточняются. Ранее в Ленинском районе Челябинска выставили на продажу караоке-бар. За здание площадью 240 квадратных метров собственник просит 17,2 млн рублей.