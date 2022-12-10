10 декабря 2022
09 декабря 2022

В Челябинске выставили на продажу популярный медцентр. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие медцентра для пациентов с COVID-19. Краснотурьинск, Свердловская область, краснотурьинск, больница, медцентр, медицинский центр спасения
Бизнес продают вместе с медицинской лицензией Фото:

Собственник выставил на продажу популярный медицинский центр в Ленинском районе Челябинска. За здание с бессрочной медицинской лицензией и готовый бизнес владелец просит 82 млн рублей.

«Успешный медицинский центр в Челябинске. Расположен в густонаселенном престижном районе в отдельном здании на двух этажах с отдельным входом и вывеской», — говорится в объявлении на сайте «Авито».

Общая площадь здания медцентра — 737 квадратных метров. В нем находятся 21 кабинет, операционная палата, зоны ожидания, комната хранения медикаментов, кухня для персонала, хозяйственные помещения. В клиники принимают такие специалисты, как педиатр, гинеколог, репродуктолог, есть услуги гемобанка, возможность сдать анализы и провести диагностику, собственная лаборатория ЭКО. Бизнес продается вместе с клиентской базой и тремя сайтами. Собственник обещает ежемесячную выручку до 2,1 млн рублей, чистую прибыль — до 800 тысяч рублей. Причины продажи не уточняются.

Ранее в Ленинском районе Челябинска выставили на продажу караоке-бар. За здание площадью 240 квадратных метров собственник просит 17,2 млн рублей.

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Собственник выставил на продажу популярный медицинский центр в Ленинском районе Челябинска. За здание с бессрочной медицинской лицензией и готовый бизнес владелец просит 82 млн рублей. «Успешный медицинский центр в Челябинске. Расположен в густонаселенном престижном районе в отдельном здании на двух этажах с отдельным входом и вывеской», — говорится в объявлении на сайте «Авито». Общая площадь здания медцентра — 737 квадратных метров. В нем находятся 21 кабинет, операционная палата, зоны ожидания, комната хранения медикаментов, кухня для персонала, хозяйственные помещения. В клиники принимают такие специалисты, как педиатр, гинеколог, репродуктолог, есть услуги гемобанка, возможность сдать анализы и провести диагностику, собственная лаборатория ЭКО. Бизнес продается вместе с клиентской базой и тремя сайтами. Собственник обещает ежемесячную выручку до 2,1 млн рублей, чистую прибыль — до 800 тысяч рублей. Причины продажи не уточняются. Ранее в Ленинском районе Челябинска выставили на продажу караоке-бар. За здание площадью 240 квадратных метров собственник просит 17,2 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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