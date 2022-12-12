В посольство Украины в Греции прислали окровавленный пакет

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины. Москва, флаг украины, украинские военные
В посольстве Украины вновь прислали окровавленный пакет Фото:

В посольство Украины в Греции прислали окровавленный пакет, полиция уже начала проверку. Об этом сообщил представитель министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

«Утром в посольство Украины в Греции поступил окровавленный сверток. Адрес отправителя такой же, как и на остальных конвертах, ранее поступивших в украинские посольства и консульства», — пояснил Николенко в соцсетях. Он отметил, что уже было зафиксировано 33 случая угроз в 17 странах.

Ранее сообщалось, что окровавленные пакеты украинские дипломатические миссии получали в шести странах Европы, пишет RT. Тогда в пакетах находились глаза животных. Также сообщалось и о взрыве в посольстве Украины в Мадриде.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

В посольство Украины в Греции прислали окровавленный пакет, полиция уже начала проверку. Об этом сообщил представитель министерства иностранных дел Украины Олег Николенко. «Утром в посольство Украины в Греции поступил окровавленный сверток. Адрес отправителя такой же, как и на остальных конвертах, ранее поступивших в украинские посольства и консульства», — пояснил Николенко в соцсетях. Он отметил, что уже было зафиксировано 33 случая угроз в 17 странах. Ранее сообщалось, что окровавленные пакеты украинские дипломатические миссии получали в шести странах Европы, пишет RT. Тогда в пакетах находились глаза животных. Также сообщалось и о взрыве в посольстве Украины в Мадриде.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...