В посольство Украины в Греции прислали окровавленный пакет

12 декабря 2022 в 15:23 Размер текста - 17 +

В посольстве Украины вновь прислали окровавленный пакет Фото: Официальный сайт президента Украины В посольство Украины в Греции прислали окровавленный пакет, полиция уже начала проверку. Об этом сообщил представитель министерства иностранных дел Украины Олег Николенко. «Утром в посольство Украины в Греции поступил окровавленный сверток. Адрес отправителя такой же, как и на остальных конвертах, ранее поступивших в украинские посольства и консульства», — пояснил Николенко в соцсетях. Он отметил, что уже было зафиксировано 33 случая угроз в 17 странах. Ранее сообщалось, что окровавленные пакеты украинские дипломатические миссии получали в шести странах Европы, пишет RT. Тогда в пакетах находились глаза животных. Также сообщалось и о взрыве в посольстве Украины в Мадриде.

В посольство Украины в Греции прислали окровавленный пакет, полиция уже начала проверку. Об этом сообщил представитель министерства иностранных дел Украины Олег Николенко. «Утром в посольство Украины в Греции поступил окровавленный сверток. Адрес отправителя такой же, как и на остальных конвертах, ранее поступивших в украинские посольства и консульства», — пояснил Николенко в соцсетях. Он отметил, что уже было зафиксировано 33 случая угроз в 17 странах. Ранее сообщалось, что окровавленные пакеты украинские дипломатические миссии получали в шести странах Европы, пишет RT. Тогда в пакетах находились глаза животных. Также сообщалось и о взрыве в посольстве Украины в Мадриде.