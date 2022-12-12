Студентов из Сургута зовут на вахту в Екатеринбург за 250 тысяч рублей

13 декабря 2022 в 02:03 Размер текста - 17 +

Сургутским студентам предлагают заработать 242 тыс. рублей за 75 дней на складе в Екатеринбурге Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жителям Сургута (ХМАО) предлагают работу на складе компании Ozon в Екатеринбурге вахтовым методом. Работодатель обещает максимальный доход в 242 тыс. рублей и готов рассматривать кандидатуры студентов, сообщается в вакансии, опубликованной на платформе Avito. «В связи с расширением штата нам требуются сотрудники мужчины и женщины на склад Ozon. Сфера деятельности — без опыта, студенты; график работы — вахтовый метод», — говорится размещенном объявлении на сайте Avito. За вахту в 45 дней представители компании готовы заплатить 145 тыс. рублей, а за 75 дней заработная плата может составить 242 тыс. рублей. Соискателям предлагаются различные варианты вахты, минимальный срок контракта — 30 дней. Обещана компенсация проезда до Екатеринбурга 1500 рублей. Ранее URA.RU рассказало, что жителей ХМАО приглашают на стройку в Донбасс. Разнорабочие смогут получить за одну вахту до 180 тыс. рублей.

Жителям Сургута (ХМАО) предлагают работу на складе компании Ozon в Екатеринбурге вахтовым методом. Работодатель обещает максимальный доход в 242 тыс. рублей и готов рассматривать кандидатуры студентов, сообщается в вакансии, опубликованной на платформе Avito. «В связи с расширением штата нам требуются сотрудники мужчины и женщины на склад Ozon. Сфера деятельности — без опыта, студенты; график работы — вахтовый метод», — говорится размещенном объявлении на сайте Avito. За вахту в 45 дней представители компании готовы заплатить 145 тыс. рублей, а за 75 дней заработная плата может составить 242 тыс. рублей. Соискателям предлагаются различные варианты вахты, минимальный срок контракта — 30 дней. Обещана компенсация проезда до Екатеринбурга 1500 рублей. Ранее URA.RU рассказало, что жителей ХМАО приглашают на стройку в Донбасс. Разнорабочие смогут получить за одну вахту до 180 тыс. рублей.