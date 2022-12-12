На СВО погиб разведчик из Пермского края

13 декабря 2022 в 17:09 Размер текста - 17 +

Прощание с военнослужащим пройдет 14 декабря Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На Украине во время спецоперации погиб уроженец Косинского округа (Пермский край), разведчик Андрей Бельков. Об этом сообщает администрация округа в своей официальной группе в соцсети «ВКонтакте». «С тяжелым чувством утраты, горечью и болью сообщаем, что в ходе специальной военной операции на территории Луганской народной Республики, Донецкой народной республики и Украины, в боях с националистами, исполняя воинский долг, 5 декабря 2022 года погиб наш земляк — сержант Бельков Андрей Павлович», — говорится в группе. Бельков служил по контракту в должности разведчика-радиотелефониста в разведывательном горном батальоне. Военнослужащий родился в селе Пятигоры Косинского округа. Знакомые характеризуют Андрея Белькова как доброго, отзывчивого и смелого. Погибшему было 26 лет. Прощание с Бельковым состоится 14 декабря в деревне Пятигоры. Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. О ее начале объявил президент России Владимир Путин. Главными целями спецоперации назывались демилитаризация и денацификация Украины.

На Украине во время спецоперации погиб уроженец Косинского округа (Пермский край), разведчик Андрей Бельков. Об этом сообщает администрация округа в своей официальной группе в соцсети «ВКонтакте». «С тяжелым чувством утраты, горечью и болью сообщаем, что в ходе специальной военной операции на территории Луганской народной Республики, Донецкой народной республики и Украины, в боях с националистами, исполняя воинский долг, 5 декабря 2022 года погиб наш земляк — сержант Бельков Андрей Павлович», — говорится в группе. Бельков служил по контракту в должности разведчика-радиотелефониста в разведывательном горном батальоне. Военнослужащий родился в селе Пятигоры Косинского округа. Знакомые характеризуют Андрея Белькова как доброго, отзывчивого и смелого. Погибшему было 26 лет. Прощание с Бельковым состоится 14 декабря в деревне Пятигоры. Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. О ее начале объявил президент России Владимир Путин. Главными целями спецоперации назывались демилитаризация и денацификация Украины.