На СВО погиб разведчик из Пермского края

На Украине во время спецоперации погиб уроженец Косинского округа (Пермский край), разведчик Андрей Бельков. Об этом сообщает администрация округа в своей официальной группе в соцсети «ВКонтакте».
«С тяжелым чувством утраты, горечью и болью сообщаем, что в ходе специальной военной операции на территории Луганской народной Республики, Донецкой народной республики и Украины, в боях с националистами, исполняя воинский долг, 5 декабря 2022 года погиб наш земляк — сержант Бельков Андрей Павлович», — говорится в группе. Бельков служил по контракту в должности разведчика-радиотелефониста в разведывательном горном батальоне.
Военнослужащий родился в селе Пятигоры Косинского округа. Знакомые характеризуют Андрея Белькова как доброго, отзывчивого и смелого. Погибшему было 26 лет. Прощание с Бельковым состоится 14 декабря в деревне Пятигоры.
Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. О ее начале объявил президент России Владимир Путин. Главными целями спецоперации назывались демилитаризация и денацификация Украины.
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