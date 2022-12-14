Порядка тысячи пар осенней и зимней обуви отправил в город Ясиноватую в ДНР депутат заксобрания Челябинской области Алексей Денисенко. Об этом URA.RU сообщили в региональном отделении «Единой России». Вся обувь произведена на челябинской фабрике «Юничел», директором по развитию которой работает Денисенко.
«В ДНР сейчас с этим огромная проблема. Многие уехали, а для тех, кто остался, нет нормально работающих магазинов. Ни продуктовых, ни каких-то бытовых. Обувь собрана по заявкам, я надеюсь, что она будет востребована и подарит людям наше уральское тепло», — пояснил Денисенко.
По словам депутата, сейчас на «Юничел» массово поступают заказы из других регионов России на комфортную зимнюю обувь для добровольцев и мобилизованных. Он также добавил, что фабрика традиционно является поставщиком южноуральского ОМОНа, изготовляя для его бойцов специальные ботинки.
Поставка формировалась по заявкам
Фото: пресс-служба челябинского регионального отделения «Единой России»
Жители Ясиноватой получат почти тысячу пар зимней и осенней обуви разных размеров
Фото: пресс-служба челябинского регионального отделения «Единой России»
Порядка тысячи пар осенней и зимней обуви отправил в город Ясиноватую в ДНР депутат заксобрания Челябинской области Алексей Денисенко. Об этом URA.RU сообщили в региональном отделении «Единой России». Вся обувь произведена на челябинской фабрике «Юничел», директором по развитию которой работает Денисенко. «В ДНР сейчас с этим огромная проблема. Многие уехали, а для тех, кто остался, нет нормально работающих магазинов. Ни продуктовых, ни каких-то бытовых. Обувь собрана по заявкам, я надеюсь, что она будет востребована и подарит людям наше уральское тепло», — пояснил Денисенко. По словам депутата, сейчас на «Юничел» массово поступают заказы из других регионов России на комфортную зимнюю обувь для добровольцев и мобилизованных. Он также добавил, что фабрика традиционно является поставщиком южноуральского ОМОНа, изготовляя для его бойцов специальные ботинки.