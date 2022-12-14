Депутат челябинского парламента отправил в Донбасс тысячу пар обуви. Фото, видео

15 декабря 2022 в 16:14 Размер текста - 17 +

Помимо армейской, фабрика Алексея Денисенко производит практически весь ассортимент обуви Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Порядка тысячи пар осенней и зимней обуви отправил в город Ясиноватую в ДНР депутат заксобрания Челябинской области Алексей Денисенко. Об этом URA.RU сообщили в региональном отделении «Единой России». Вся обувь произведена на челябинской фабрике «Юничел», директором по развитию которой работает Денисенко. «В ДНР сейчас с этим огромная проблема. Многие уехали, а для тех, кто остался, нет нормально работающих магазинов. Ни продуктовых, ни каких-то бытовых. Обувь собрана по заявкам, я надеюсь, что она будет востребована и подарит людям наше уральское тепло», — пояснил Денисенко. По словам депутата, сейчас на «Юничел» массово поступают заказы из других регионов России на комфортную зимнюю обувь для добровольцев и мобилизованных. Он также добавил, что фабрика традиционно является поставщиком южноуральского ОМОНа, изготовляя для его бойцов специальные ботинки. Поставка формировалась по заявкам Фото: пресс-служба челябинского регионального отделения «Единой России» Жители Ясиноватой получат почти тысячу пар зимней и осенней обуви разных размеров Фото: пресс-служба челябинского регионального отделения «Единой России»

Порядка тысячи пар осенней и зимней обуви отправил в город Ясиноватую в ДНР депутат заксобрания Челябинской области Алексей Денисенко. Об этом URA.RU сообщили в региональном отделении «Единой России». Вся обувь произведена на челябинской фабрике «Юничел», директором по развитию которой работает Денисенко. «В ДНР сейчас с этим огромная проблема. Многие уехали, а для тех, кто остался, нет нормально работающих магазинов. Ни продуктовых, ни каких-то бытовых. Обувь собрана по заявкам, я надеюсь, что она будет востребована и подарит людям наше уральское тепло», — пояснил Денисенко. По словам депутата, сейчас на «Юничел» массово поступают заказы из других регионов России на комфортную зимнюю обувь для добровольцев и мобилизованных. Он также добавил, что фабрика традиционно является поставщиком южноуральского ОМОНа, изготовляя для его бойцов специальные ботинки.