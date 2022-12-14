14 декабря 2022

Депутат челябинского парламента отправил в Донбасс тысячу пар обуви. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка на службу мобилизованных Калининского и Курчатовского районов Челябинска. Челябинск, амуниция, берцы, рюкзак, коврик, военные сборы, снаряжение, мобилизация, мобилизованные, пункт сбора
Помимо армейской, фабрика Алексея Денисенко производит практически весь ассортимент обуви Фото:
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Порядка тысячи пар осенней и зимней обуви отправил в город Ясиноватую в ДНР депутат заксобрания Челябинской области Алексей Денисенко. Об этом URA.RU сообщили в региональном отделении «Единой России». Вся обувь произведена на челябинской фабрике «Юничел», директором по развитию которой работает Денисенко.

«В ДНР сейчас с этим огромная проблема. Многие уехали, а для тех, кто остался, нет нормально работающих магазинов. Ни продуктовых, ни каких-то бытовых. Обувь собрана по заявкам, я надеюсь, что она будет востребована и подарит людям наше уральское тепло», — пояснил Денисенко.

По словам депутата, сейчас на «Юничел» массово поступают заказы из других регионов России на комфортную зимнюю обувь для добровольцев и мобилизованных. Он также добавил, что фабрика традиционно является поставщиком южноуральского ОМОНа, изготовляя для его бойцов специальные ботинки.

Поставка формировалась по заявкам
Фото:
Жители Ясиноватой получат почти тысячу пар зимней и осенней обуви разных размеров
Фото:

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Порядка тысячи пар осенней и зимней обуви отправил в город Ясиноватую в ДНР депутат заксобрания Челябинской области Алексей Денисенко. Об этом URA.RU сообщили в региональном отделении «Единой России». Вся обувь произведена на челябинской фабрике «Юничел», директором по развитию которой работает Денисенко. «В ДНР сейчас с этим огромная проблема. Многие уехали, а для тех, кто остался, нет нормально работающих магазинов. Ни продуктовых, ни каких-то бытовых. Обувь собрана по заявкам, я надеюсь, что она будет востребована и подарит людям наше уральское тепло», — пояснил Денисенко. По словам депутата, сейчас на «Юничел» массово поступают заказы из других регионов России на комфортную зимнюю обувь для добровольцев и мобилизованных. Он также добавил, что фабрика традиционно является поставщиком южноуральского ОМОНа, изготовляя для его бойцов специальные ботинки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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