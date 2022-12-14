Челябинский губернатор потребовал обеспечить безопасность детских праздников

15 декабря 2022 в 17:45 Размер текста - 17 +

В регионе запланировано 45 новогодних спектаклей для 12 тысяч детей Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел 15 декабря итоговое заседание региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям и потребовал обеспечить безопасность детских праздников в новогодние каникулы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе главы региона. «Для детских праздников нет каких-либо ограничений, в привычном формате проводим новогодние елки, спектакли, представления. Но вопросы безопасности — антитеррористической, пожарной в местах проведения детских утренников и массовых мероприятий — остаются приоритетными», — заявил Текслер. Всего в регионе пройдет свыше 1,5 тысячи новогодних детских мероприятий. С 7 по 14 января 2023 года запланировано проведение «Рождественских елок Губернатора» во всех территориях области. Запланировано 45 спектаклей для 12 тысяч детей. Губернатор также поручил особое внимание уделить вопросам безопасной перевозки детей на массовые мероприятия. Он также напомнил главам территорий, полиции и регионального МЧС, что в регионе не должно быть организованных фейерверков и салютов.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел 15 декабря итоговое заседание региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям и потребовал обеспечить безопасность детских праздников в новогодние каникулы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе главы региона. «Для детских праздников нет каких-либо ограничений, в привычном формате проводим новогодние елки, спектакли, представления. Но вопросы безопасности — антитеррористической, пожарной в местах проведения детских утренников и массовых мероприятий — остаются приоритетными», — заявил Текслер. Всего в регионе пройдет свыше 1,5 тысячи новогодних детских мероприятий. С 7 по 14 января 2023 года запланировано проведение «Рождественских елок Губернатора» во всех территориях области. Запланировано 45 спектаклей для 12 тысяч детей. Губернатор также поручил особое внимание уделить вопросам безопасной перевозки детей на массовые мероприятия. Он также напомнил главам территорий, полиции и регионального МЧС, что в регионе не должно быть организованных фейерверков и салютов.