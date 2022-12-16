Екатеринбурженка на внедорожнике врезалась в грузовик

Авария произошла в Екатеринбурге на перекрестке улиц Готвальда — Одинарка Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге 53-летняя женщина на внедорожнике Hyundai при повороте врезалась в Газель. В результате ДТП екатеринбурженку госпитализировали, сообщили корреспонденту URA.RU в пресс-службе отделения пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

«Водитель автомобиля Hyundai на регулируемом перекрестке при повороте налево по зеленому сигналу светофора не уступил дорогу и допустил столкновение с автомашиной Газель. В результате ДТП пострадала водитель Hyundai — 53-летняя женщина», — рассказали в пресс-службе ведомства.

ДТП произошло вечером 16 декабря на перекрестке улиц Готвальда — Одинарка. В отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу призывают водитель соблюдать правила проезда перекрестков и скоростной режим.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге произошло массовое ДТП. В аварию на перекрестке улиц Токарей — Крауля столкнулись восемь автомобилей.