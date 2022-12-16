16 декабря 2022

Екатеринбурженка на внедорожнике врезалась в грузовик

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Авария произошла в Екатеринбурге на перекрестке улиц Готвальда — Одинарка Фото:

В Екатеринбурге 53-летняя женщина на внедорожнике Hyundai при повороте врезалась в Газель. В результате ДТП екатеринбурженку госпитализировали, сообщили корреспонденту URA.RU в пресс-службе отделения пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

«Водитель автомобиля Hyundai на регулируемом перекрестке при повороте налево по зеленому сигналу светофора не уступил дорогу и допустил столкновение с автомашиной Газель. В результате ДТП пострадала водитель Hyundai — 53-летняя женщина», — рассказали в пресс-службе ведомства.

ДТП произошло вечером 16 декабря на перекрестке улиц Готвальда — Одинарка. В отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу призывают водитель соблюдать правила проезда перекрестков и скоростной режим.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге произошло массовое ДТП. В аварию на перекрестке улиц Токарей — Крауля столкнулись восемь автомобилей.

Будьте в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и Свердловской области - читайте канал Екатское чтиво.

В Екатеринбурге 53-летняя женщина на внедорожнике Hyundai при повороте врезалась в Газель. В результате ДТП екатеринбурженку госпитализировали, сообщили корреспонденту URA.RU в пресс-службе отделения пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. «Водитель автомобиля Hyundai на регулируемом перекрестке при повороте налево по зеленому сигналу светофора не уступил дорогу и допустил столкновение с автомашиной Газель. В результате ДТП пострадала водитель Hyundai — 53-летняя женщина», — рассказали в пресс-службе ведомства. ДТП произошло вечером 16 декабря на перекрестке улиц Готвальда — Одинарка. В отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу призывают водитель соблюдать правила проезда перекрестков и скоростной режим. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге произошло массовое ДТП. В аварию на перекрестке улиц Токарей — Крауля столкнулись восемь автомобилей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...