В Екатеринбурге в ДТП попали восемь машин

На перекрестке улиц Токарей — Крауля в ДТП попали восемь машин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге на перекрестке улиц Токарей — Крауля столкнулись восемь автомобилей. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

«Произошло ДТП с участием восьми автомобилей. В аварии люди не пострадали», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Авария произошла вечером 16 декабря. В отделении пропаганды ГИБДД сообщили, что подробности об авариях появятся позднее. Кроме этого, Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными на дороге и соблюдать ПДД.

Ранее URA.RU сообщало, что в Верх-Исетском районе Екатеринбурга произошло массовое ДТП. В результате аварии один из автомобилей врезался в отбойник, а остальные вылетели на обочину.