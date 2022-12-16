В Екатеринбурге в ДТП попали восемь машин

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На перекрестке улиц Токарей — Крауля в ДТП попали восемь машин Фото:

В Екатеринбурге на перекрестке улиц Токарей — Крауля столкнулись восемь автомобилей. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

«Произошло ДТП с участием восьми автомобилей. В аварии люди не пострадали», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Авария произошла вечером 16 декабря. В отделении пропаганды ГИБДД сообщили, что подробности об авариях появятся позднее. Кроме этого, Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными на дороге и соблюдать ПДД.

Ранее URA.RU сообщало, что в Верх-Исетском районе Екатеринбурга произошло массовое ДТП. В результате аварии один из автомобилей врезался в отбойник, а остальные вылетели на обочину.

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В Екатеринбурге на перекрестке улиц Токарей — Крауля столкнулись восемь автомобилей. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. «Произошло ДТП с участием восьми автомобилей. В аварии люди не пострадали», — рассказали в пресс-службе ведомства. Авария произошла вечером 16 декабря. В отделении пропаганды ГИБДД сообщили, что подробности об авариях появятся позднее. Кроме этого, Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными на дороге и соблюдать ПДД. Ранее URA.RU сообщало, что в Верх-Исетском районе Екатеринбурга произошло массовое ДТП. В результате аварии один из автомобилей врезался в отбойник, а остальные вылетели на обочину.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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