17 декабря 2022
16 декабря 2022

Супружеская чета Текслеров поздравили с Новым годом талантливых детей

Чета Текслеров поздравили с Новым годом талантливых детей
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей и Ирина Текслер на концерте, посвященному выходу альбома «Спокойно и просто» - совместного проекта Олега Митяева и Челябинского симфонического оркестра. Челябинск, текслер алексей, текслер ирина
Алексей и Ирина Текслеры пригласили талантливых детей в резиденцию губернатора Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и его супруга Ирина в канун Нового года традиционно поздравили талантливых детей в резиденции главы региона с наступающим Новым годом. В этом году к ним присоединились дети мобилизованных и ребята из ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

«Дорогие друзья, я желаю вам в наступающем Новом году, чтобы у вас все получалось, чтобы все цели, которые перед собой ставите, вы обязательно достигали. Не бойтесь трудностей. Я нисколько не сомневаюсь, что у вас все получится», — Заявил Алексей Текслер.

Как уточнила супруга губернатора Ирина, в этом году ребята украсили елку собственноручно сделанными игрушками и семейными фотографиями. С каждым фото была связана семейная история.

Ранее Алексей и Ирина Текслер объявили старт акции «Елка желаний». В этом году марафон добра коснется прежде всего детей военнослужащих.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и его супруга Ирина в канун Нового года традиционно поздравили талантливых детей в резиденции главы региона с наступающим Новым годом. В этом году к ним присоединились дети мобилизованных и ребята из ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона. «Дорогие друзья, я желаю вам в наступающем Новом году, чтобы у вас все получалось, чтобы все цели, которые перед собой ставите, вы обязательно достигали. Не бойтесь трудностей. Я нисколько не сомневаюсь, что у вас все получится», — Заявил Алексей Текслер. Как уточнила супруга губернатора Ирина, в этом году ребята украсили елку собственноручно сделанными игрушками и семейными фотографиями. С каждым фото была связана семейная история. Ранее Алексей и Ирина Текслер объявили старт акции «Елка желаний». В этом году марафон добра коснется прежде всего детей военнослужащих.
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