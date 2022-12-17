Супружеская чета Текслеров поздравили с Новым годом талантливых детей

Чета Текслеров поздравили с Новым годом талантливых детей

18 декабря 2022 в 13:18 Размер текста - 17 +

Алексей и Ирина Текслеры пригласили талантливых детей в резиденцию губернатора Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и его супруга Ирина в канун Нового года традиционно поздравили талантливых детей в резиденции главы региона с наступающим Новым годом. В этом году к ним присоединились дети мобилизованных и ребята из ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона. «Дорогие друзья, я желаю вам в наступающем Новом году, чтобы у вас все получалось, чтобы все цели, которые перед собой ставите, вы обязательно достигали. Не бойтесь трудностей. Я нисколько не сомневаюсь, что у вас все получится», — Заявил Алексей Текслер. Как уточнила супруга губернатора Ирина, в этом году ребята украсили елку собственноручно сделанными игрушками и семейными фотографиями. С каждым фото была связана семейная история. Ранее Алексей и Ирина Текслер объявили старт акции «Елка желаний». В этом году марафон добра коснется прежде всего детей военнослужащих.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и его супруга Ирина в канун Нового года традиционно поздравили талантливых детей в резиденции главы региона с наступающим Новым годом. В этом году к ним присоединились дети мобилизованных и ребята из ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона. «Дорогие друзья, я желаю вам в наступающем Новом году, чтобы у вас все получалось, чтобы все цели, которые перед собой ставите, вы обязательно достигали. Не бойтесь трудностей. Я нисколько не сомневаюсь, что у вас все получится», — Заявил Алексей Текслер. Как уточнила супруга губернатора Ирина, в этом году ребята украсили елку собственноручно сделанными игрушками и семейными фотографиями. С каждым фото была связана семейная история. Ранее Алексей и Ирина Текслер объявили старт акции «Елка желаний». В этом году марафон добра коснется прежде всего детей военнослужащих.