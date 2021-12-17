Текслер удивит челябинских детей перед Новым годом

В этом году Алексей и Ирина Текслеры исполнят желания детей и пожилых людей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер исполнит детские желания в рамках новогодней акции «Елка желаний». Глава региона подарит сертификат в магазин электроники и планшет. Супруга губернатора Ирина Текслер исполнит мечту 75-летней жительницы Челябинска — пожилая женщина попросила на Новый год швейную машинку.

«В первую очередь, мы исполним детские желания. Нам всем хочется, чтобы детские мечты обязательно сбывались, особенно в канун Нового года. Также в этом году мы пригласили к участию в акции и старшее поколение наших земляков, кто нуждается в заботе, они также ждут новогоднего чуда», — цитирует Алексея Текслера официальный telegram-канал пресс-службы челябинского правительства «Пул N74».

Губернатор снял с новогодней елки три шара с пожеланиями. Текслер исполнит мечту 13-летнего Артема из Челябинска, который попросил сертификат в магазин электроники, и 7-летней Варвары из села Верхняя Санарка. Девочка попросила у губернатора планшет. Супруге Текслера досталось пожелание 75-летней Татьяны Викторовы из Челябинска. Пожилая женщина попросила швейную машину.

«Елка желаний» проводится в Челябинской области третий год подряд. В ней участвуют все муниципалитеты региона. В 2020 году Текслер исполнил мечту Арсения из Карабаша и подарил ему гироскутер. Ирине Текслер достался шар с желанием тройняшек Даши, Вики и Димы из Челябинска. Дети попросили велосипеды.

Все подарки участники акции покупают за свои средства. Жители области получат их до Нового года.

Пресс-служба правительства Челябинской области

Пресс-служба правительства Челябинской области

Пресс-служба правительства Челябинской области