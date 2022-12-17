В Перми мужчина изнасиловал знакомую и пригрозил ей убийством

Житель Перми пригрозил своей новой знакомой убийством и изнасиловал ее. Суд приговорил злоумышленника к 4,5 года лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Пермскому краю.
«В июне 2022 года виновный приехал в гости к женщине, с которой познакомился в интернете. Во время употребления спиртных напитков мужчина пригрозил потерпевшей убийством и изнасиловал ее», — сообщается в ведомстве.
Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ «Изнасилование, соединенное с угрозой убийством». Суд приговорил виновного к 4,5 года лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима.
Ранее URA.RU писало, что в Перми задержали мужчину, которого обвиняют в изнасиловании. По версии следствия, он напал на прохожую.
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