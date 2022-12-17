В Перми мужчина изнасиловал знакомую и пригрозил ей убийством

18 декабря 2022 в 16:06 Размер текста - 17 +

Виновного осудили на 4,5 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Перми пригрозил своей новой знакомой убийством и изнасиловал ее. Суд приговорил злоумышленника к 4,5 года лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Пермскому краю. «В июне 2022 года виновный приехал в гости к женщине, с которой познакомился в интернете. Во время употребления спиртных напитков мужчина пригрозил потерпевшей убийством и изнасиловал ее», — сообщается в ведомстве. Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ «Изнасилование, соединенное с угрозой убийством». Суд приговорил виновного к 4,5 года лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима. Ранее URA.RU писало, что в Перми задержали мужчину, которого обвиняют в изнасиловании. По версии следствия, он напал на прохожую.

Житель Перми пригрозил своей новой знакомой убийством и изнасиловал ее. Суд приговорил злоумышленника к 4,5 года лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Пермскому краю. «В июне 2022 года виновный приехал в гости к женщине, с которой познакомился в интернете. Во время употребления спиртных напитков мужчина пригрозил потерпевшей убийством и изнасиловал ее», — сообщается в ведомстве. Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ «Изнасилование, соединенное с угрозой убийством». Суд приговорил виновного к 4,5 года лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима. Ранее URA.RU писало, что в Перми задержали мужчину, которого обвиняют в изнасиловании. По версии следствия, он напал на прохожую.