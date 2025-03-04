Музей в Березниках на день сделает вход бесплатным для посетителей

В Березниках Пермского края 5 марта можно бесплатно посетить музеи
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Посетителей ждут также в музее «Палаты Строгановых» в Усолье
Посетителей ждут также в музее «Палаты Строгановых» в Усолье Фото:

В Березниках Пермского края 5 марта пройдет акция «Открытый музей». В течение дня можно будет бесплатно посетить историко-художественный музей и его филиалы. Акция приурочена к 100-летнему юбилею музея.

«В этом году Березниковский историко-художественный музей празднует своё 100-летие! В честь этой даты 5 марта с 10:00 до 19:00 во всех его подразделениях будут открыты двери для бесплатного посещения постоянных экспозиций и новых выставок», — сообщается на сайте мэрии Березников.

К посещению открыты Историко-художественный музей им. И.Ф. Коновалова, музей «Алконост», музейно-общественное пространство «Культмас». Также посетителей ждут в музее «Палаты Строгановых» в Усолье.

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В Березниках Пермского края 5 марта пройдет акция «Открытый музей». В течение дня можно будет бесплатно посетить историко-художественный музей и его филиалы. Акция приурочена к 100-летнему юбилею музея. «В этом году Березниковский историко-художественный музей празднует своё 100-летие! В честь этой даты 5 марта с 10:00 до 19:00 во всех его подразделениях будут открыты двери для бесплатного посещения постоянных экспозиций и новых выставок», — сообщается на сайте мэрии Березников. К посещению открыты Историко-художественный музей им. И.Ф. Коновалова, музей «Алконост», музейно-общественное пространство «Культмас». Также посетителей ждут в музее «Палаты Строгановых» в Усолье.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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