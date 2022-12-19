Чиновница Счетной палаты обвинила россиян, что они разводятся ради денег

19 декабря 2022 в 16:25 Размер текста - 17 +

Ольга Самарина отметила, что в России увеличилось количество разводов из-за пособий Фото: Антон Белицкий © URA.RU Российские семьи стали чаще разводиться, чтобы получить социальные выплаты. Об этом рассказала директор департамента Счетной палаты Ольга Самарина. «Мы видели, как семья подает заявление и им отказывают в получении пособия. Они разводятся, подают заявление второй раз, и им это заявление одобряют и пособие назначают», — отметила Самарина в ходе заседания комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей. Ее слова приводит «Парламентская газета». Ранее правительство РФ утвердило новое пособие для беременных. Оно будет действовать с 1 января 2023 года. Это ежемесячное пособие для беременных женщин, которое объединит набор действующих мер поддержки. Также сообщалось, что в России после Нового года повысят МРОТ, введут детские пособия и не только. Также кабмин направит 3,3 миллиарда рублей на выплаты малоимущим семьям, сообщает «Национальная служба новостей». Помимо этого, направят 8,5 млрд рублей на помощь многодетным семьям, пишет RT.

Российские семьи стали чаще разводиться, чтобы получить социальные выплаты. Об этом рассказала директор департамента Счетной палаты Ольга Самарина. «Мы видели, как семья подает заявление и им отказывают в получении пособия. Они разводятся, подают заявление второй раз, и им это заявление одобряют и пособие назначают», — отметила Самарина в ходе заседания комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей. Ее слова приводит «Парламентская газета». Ранее правительство РФ утвердило новое пособие для беременных. Оно будет действовать с 1 января 2023 года. Это ежемесячное пособие для беременных женщин, которое объединит набор действующих мер поддержки. Также сообщалось, что в России после Нового года повысят МРОТ, введут детские пособия и не только. Также кабмин направит 3,3 миллиарда рублей на выплаты малоимущим семьям, сообщает «Национальная служба новостей». Помимо этого, направят 8,5 млрд рублей на помощь многодетным семьям, пишет RT.