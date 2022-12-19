В новых регионах РФ отказались вводить ЕГЭ по украинскому языку

20 декабря 2022 в 03:53 Размер текста - 17 +

У учеников в новых регионах будет отдельный предмет по выбору Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России Введение единого государственного экзамена (ЕГЭ) по украинскому языку в новых регионах РФ не планируется. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. «Единый государственный экзамен по украинскому языку не планируется. У учеников будет отдельный предмет по выбору. На данный момент у нас каждый гражданин может потребовать у школы занятия по родному языку», — заявил журналистам Анзор Музаев. Его слова передает ТАСС. Также глава Рособрнадзора отметил, что в планах нет проведения всероссийских проверочных работ по украинскому языку. Ранее Минпросвещения и Рособрнадзор согласовали даты проведения ЕГЭ в 2023 году. В первый день экзамена, 26 мая, ученики будут сдавать географию, литературу и химию. ЛНР, ДНР, а также Запорожская и Херсонская области вошли в состав РФ в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. С 23 по 27 сентября в регионах прошли референдумы. В начале октября власти опубликовали измененную конституцию, где в составе России были указаны эти территории.

Введение единого государственного экзамена (ЕГЭ) по украинскому языку в новых регионах РФ не планируется. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. «Единый государственный экзамен по украинскому языку не планируется. У учеников будет отдельный предмет по выбору. На данный момент у нас каждый гражданин может потребовать у школы занятия по родному языку», — заявил журналистам Анзор Музаев. Его слова передает ТАСС. Также глава Рособрнадзора отметил, что в планах нет проведения всероссийских проверочных работ по украинскому языку. Ранее Минпросвещения и Рособрнадзор согласовали даты проведения ЕГЭ в 2023 году. В первый день экзамена, 26 мая, ученики будут сдавать географию, литературу и химию. ЛНР, ДНР, а также Запорожская и Херсонская области вошли в состав РФ в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. С 23 по 27 сентября в регионах прошли референдумы. В начале октября власти опубликовали измененную конституцию, где в составе России были указаны эти территории.