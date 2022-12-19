В Челябинской области объемы строительства жилья упали на 84%

Объемы вводимого жилья в регионе в ноябре снизились Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ноябре 2022 года в Челябинской области объемы строительства жилья сократились на 84% к соответствующему периоду 2021 года. Как следует из данных Челябинскстата, строить стали меньше как застройщики, так и население.

«Если сравнивать объемы строительства с ноябрем 2021 года, то объемы снизились на 84%. За месяц возвели чуть более 37 тысяч кв. метров жилья при том, что годом ранее показатель превысил 233 тысяч кв. метр», — отметил Челябинскстат в своем отчете.

Ноябрь стал наихудшим месяцем с начала 2022 года. Хотя ноябрь 2021 года демонстрировал высокие результаты: тогда падения не было, а наблюдался рост — плюс почти 17% к такому же периоду 2020 года. Несмотря на значительное сокращение строительства в ноябре, если использовать данные за 11 месяцев 2022 года, то следует констатировать: роста в 6,3% к январю—ноябрю 2021 года добиться все же удалось. Отчасти это связано с высокими показателями первого квартала — темпы прироста тогда достигли двухкратной величины при сравнении с таким же периодом 2021 года.

В Челябинскстате отметили, что за январь—ноябрь 2022 года в регионе ввели в действие 7703 жилых дома, в том числе застройщики-юридические лица — 449 домов, население — 7254 дома. В области построили 20,6 тыс. новых квартир. Общая площадь построенного жилья достигла 1,8 млн кв. метров, из которых почти две трети построили сами жители.