Свердловский депутат внедрит новую программу в школы

Алексей Свалов заявил, что минимум в десяти новых школах региона детей будут обучать самбо Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Минимум в десяти новых школах Свердловской области появится программа обучения самбо. Об этом в своем telegram-канале сообщил депутат заксобрания Свердловской области Алексей Свалов, недавно ставший координатором свердловского отделения федерального проекта «Za Самбо».

«Важно развивать направление „Самбо в школы“. Будем смотреть какие школы уже вовлечены и перенимать опыт, развивая его. Программа минимум — внедрить самбо в десяти новых школ региона», — говорится в telegram-канале «Свалов пишет». Депутат выразил надежду, что план получится перевыполнить. По его мнению, для реализации проекта, сначала нужно проработать вопросы переподготовки учителей физкультуры для обучения детей самбо и введения этого курса третьим уроком на занятиях физкультурой.

Председателем Общественного совета «Zа Самбо» в регионе стал замгубернатора Свердловской области — руководитель аппарата губернатора Свердловской области и правительства Свердловской области Валерий Чайников. Такое решение 16 декабря принял секретарь регионального отделения «Единой России», губернатор региона Евгений Куйвашев. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал Алексей Свалов.

Проект «Zа Самбо» направлен на продвижение спорта среди молодежи. По словам Свалова, в ближайшее время будет модифицироваться законодательство, чтобы в селах заработали секции самбо и строились новые залы для занятий. «Zа Самбо» является партийным проектом «Единой России», его возглавляет секретарь генсовета партии Андрей Турчак.