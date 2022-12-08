08 декабря 2022

Свердловский депутат подключился к подготовке бойцов-патриотов

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Заседание законодательного собрания СО. Екатеринбург , свалов алексей
Алексей Свалов официально сообщил о своем назначении Фото:

Депутат заксобрания Свердловской области Алексей Свалов стал координатором свердловского отделения федерального проекта «Za Самбо». Об этом он написал в своем telegram-канале.

«Сегодня уже можно официально: я стал координатором „Za Самбо“», — говорится в telegram-канале «Свалов пишет». Депутат подчеркнул, что это интересная и ответственная работа для него.

Проект помогает продвигать спорт среди молодежи, развивает патриотизм среди школьников, студентов и всех, кто решил заниматься самбо. По словам депутата, в ближайшее время будет модифицироваться законодательство, чтобы в селах заработали секции самбо и строились новые залы для занятий. «Zа Самбо» является партийным проектом «Единой России», его возглавляет секретарь генсовета Андрей Турчак.

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Депутат заксобрания Свердловской области Алексей Свалов стал координатором свердловского отделения федерального проекта «Za Самбо». Об этом он написал в своем telegram-канале. «Сегодня уже можно официально: я стал координатором „Za Самбо“», — говорится в telegram-канале «Свалов пишет». Депутат подчеркнул, что это интересная и ответственная работа для него. Проект помогает продвигать спорт среди молодежи, развивает патриотизм среди школьников, студентов и всех, кто решил заниматься самбо. По словам депутата, в ближайшее время будет модифицироваться законодательство, чтобы в селах заработали секции самбо и строились новые залы для занятий. «Zа Самбо» является партийным проектом «Единой России», его возглавляет секретарь генсовета Андрей Турчак.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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