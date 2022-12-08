Свердловский депутат подключился к подготовке бойцов-патриотов

Алексей Свалов официально сообщил о своем назначении Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Депутат заксобрания Свердловской области Алексей Свалов стал координатором свердловского отделения федерального проекта «Za Самбо». Об этом он написал в своем telegram-канале.

«Сегодня уже можно официально: я стал координатором „Za Самбо“», — говорится в telegram-канале «Свалов пишет». Депутат подчеркнул, что это интересная и ответственная работа для него.

Проект помогает продвигать спорт среди молодежи, развивает патриотизм среди школьников, студентов и всех, кто решил заниматься самбо. По словам депутата, в ближайшее время будет модифицироваться законодательство, чтобы в селах заработали секции самбо и строились новые залы для занятий. «Zа Самбо» является партийным проектом «Единой России», его возглавляет секретарь генсовета Андрей Турчак.