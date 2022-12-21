21 декабря 2022

В Пермском крае трактор ушел под лед

© Служба новостей «URA.RU»
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Ледовая переправа Салехард - Лабытнанги. 13 апреля 2017 г, зима, север, зимняя дорога, ледовая переправа
Реки становятся зимой дорогами, но только в отдельных местах Фото:

В Пермском крае на реке трактор провалился под лед. Информация появилась в соцсети «ВКонтакте» — паблик «ЧП ДТП Пермь» опубликовал фото, указав, что инцидент произошел на переправе Оханск—Берег Камы. Но в ГУ МЧС по Пермскому краю корреспонденту URA.RU сообщили, что авария случилась в другом месте.

«Трактор утонул не на переправе. Водитель жив», — сообщил собеседник URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.

В регионе действуют пять ледовых переправ, уточняется на сайте областного управления МЧС. В Гайнском округе одна из них соединяет поселок Кебраты и урочище Лугдын, в Соликамском округе через Каму переправа связывает поселок Тюлькино и деревню Тюлькино. В Кунгурском округе по Сылве ездят из села Насадка в деревню Мостовую, там же лед стал дорогой для жителей поселка Ильича и села Троица. В Оханском городском округе переправа действует между Оханском и поселком Юго-Камский.

Водитель остался жив

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В Пермском крае на реке трактор провалился под лед. Информация появилась в соцсети «ВКонтакте» — паблик «ЧП ДТП Пермь» опубликовал фото, указав, что инцидент произошел на переправе Оханск—Берег Камы. Но в ГУ МЧС по Пермскому краю корреспонденту URA.RU сообщили, что авария случилась в другом месте. «Трактор утонул не на переправе. Водитель жив», — сообщил собеседник URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю. В регионе действуют пять ледовых переправ, уточняется на сайте областного управления МЧС. В Гайнском округе одна из них соединяет поселок Кебраты и урочище Лугдын, в Соликамском округе через Каму переправа связывает поселок Тюлькино и деревню Тюлькино. В Кунгурском округе по Сылве ездят из села Насадка в деревню Мостовую, там же лед стал дорогой для жителей поселка Ильича и села Троица. В Оханском городском округе переправа действует между Оханском и поселком Юго-Камский.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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