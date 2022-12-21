В Пермском крае трактор ушел под лед

22 декабря 2022 в 13:05 Размер текста - 17 +

Реки становятся зимой дорогами, но только в отдельных местах Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU В Пермском крае на реке трактор провалился под лед. Информация появилась в соцсети «ВКонтакте» — паблик «ЧП ДТП Пермь» опубликовал фото, указав, что инцидент произошел на переправе Оханск—Берег Камы. Но в ГУ МЧС по Пермскому краю корреспонденту URA.RU сообщили, что авария случилась в другом месте. «Трактор утонул не на переправе. Водитель жив», — сообщил собеседник URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю. В регионе действуют пять ледовых переправ, уточняется на сайте областного управления МЧС. В Гайнском округе одна из них соединяет поселок Кебраты и урочище Лугдын, в Соликамском округе через Каму переправа связывает поселок Тюлькино и деревню Тюлькино. В Кунгурском округе по Сылве ездят из села Насадка в деревню Мостовую, там же лед стал дорогой для жителей поселка Ильича и села Троица. В Оханском городском округе переправа действует между Оханском и поселком Юго-Камский. Водитель остался жив «ЧП ДТП Пермь» в VK

В Пермском крае на реке трактор провалился под лед. Информация появилась в соцсети «ВКонтакте» — паблик «ЧП ДТП Пермь» опубликовал фото, указав, что инцидент произошел на переправе Оханск—Берег Камы. Но в ГУ МЧС по Пермскому краю корреспонденту URA.RU сообщили, что авария случилась в другом месте. «Трактор утонул не на переправе. Водитель жив», — сообщил собеседник URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю. В регионе действуют пять ледовых переправ, уточняется на сайте областного управления МЧС. В Гайнском округе одна из них соединяет поселок Кебраты и урочище Лугдын, в Соликамском округе через Каму переправа связывает поселок Тюлькино и деревню Тюлькино. В Кунгурском округе по Сылве ездят из села Насадка в деревню Мостовую, там же лед стал дорогой для жителей поселка Ильича и села Троица. В Оханском городском округе переправа действует между Оханском и поселком Юго-Камский.