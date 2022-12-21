В продаже появился фальсификат под маркой пермского производителя обуви для военных

Пермский производителя обуви для военных TREK предупредил о появлении в продаже подделок

22 декабря 2022 в 15:48 Размер текста - 17 +

Обувная фабрика рекомендует приобретать обувь только в официальных магазинах (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пермская обувная фабрика ТREK предупредила о появлении в продаже фальсификата под указанной маркой. Об этом сообщается на сайте компании, которая в 2022 году запустила производство обуви для военнослужащих. «Мы стали выявлять случаи использования нашей марки TREK сторонними лицами и компаниями, которые применяют наш бренд для продажи товаров сомнительного качества. Поэтому просим обращать особое внимание при покупке наших товаров как в розничных магазинах, так и на маркетплейсах», — информирует производитель обуви. Представители TREK рекомендуют приобретать оригинальную обувь только на официальном сайте производителя. Также можно покупать обувь в розничных магазинах сети «АВТ-спорт» и у авторизованных дилеров. Компания ТREK, основанная в 2004 году, занимается производством повседневной, спортивной и туристической обуви. В период пандемии на фабрике освоили производство средств индивидуальной защиты, а в 2022 году начали выпускать обувь и спальные мешки для военнослужащих.

Пермская обувная фабрика ТREK предупредила о появлении в продаже фальсификата под указанной маркой. Об этом сообщается на сайте компании, которая в 2022 году запустила производство обуви для военнослужащих. «Мы стали выявлять случаи использования нашей марки TREK сторонними лицами и компаниями, которые применяют наш бренд для продажи товаров сомнительного качества. Поэтому просим обращать особое внимание при покупке наших товаров как в розничных магазинах, так и на маркетплейсах», — информирует производитель обуви. Представители TREK рекомендуют приобретать оригинальную обувь только на официальном сайте производителя. Также можно покупать обувь в розничных магазинах сети «АВТ-спорт» и у авторизованных дилеров. Компания ТREK, основанная в 2004 году, занимается производством повседневной, спортивной и туристической обуви. В период пандемии на фабрике освоили производство средств индивидуальной защиты, а в 2022 году начали выпускать обувь и спальные мешки для военнослужащих.