Макрон предрек конфронтацию НАТО с Москвой из-за просьбы Зеленского

22 декабря 2022 в 16:07 Размер текста - 17 +

Россия воспримет вступление Украины в НАТО как переход к конфронтации, заявил Эммануэль Макрон Фото: Официальный сайт Президента РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия воспримет возможное вступление Украины в НАТО как шаг к конфронтации с альянсом. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон. «Вступление Украины в НАТО будет воспринято Россией как нечто конфронтационное. Независимо от того, вступит ли Украина в НАТО — а это не самый вероятный сценарий, — ей придется предоставить гарантии безопасности», — заявил политик. Его слова приводит газета Le Monde . Макрон добавил, что новые гарантии безопасности должны действовать также для Молдавии, Армении, Грузии и Беларуси. Россия начала специальную операцию на Украине 24 февраля по указу президент РФ Владимира Путина. После этого Киев запросил создание при помощи НАТО бесполетной зоны над Украиной. Однако НАТО отклонило запрос. Позже президент Украины Владимир Зеленский отправил заявку на ускоренное вступление страны в альянс. Позже издание Politico опубликовало материал о том, что Запад избегает вопроса о вступлении Украины в НАТО, откладывая его на потом. Об этом сообщает RT.

Россия воспримет возможное вступление Украины в НАТО как шаг к конфронтации с альянсом. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон. «Вступление Украины в НАТО будет воспринято Россией как нечто конфронтационное. Независимо от того, вступит ли Украина в НАТО — а это не самый вероятный сценарий, — ей придется предоставить гарантии безопасности», — заявил политик. Его слова приводит газета Le Monde. Макрон добавил, что новые гарантии безопасности должны действовать также для Молдавии, Армении, Грузии и Беларуси. Россия начала специальную операцию на Украине 24 февраля по указу президент РФ Владимира Путина. После этого Киев запросил создание при помощи НАТО бесполетной зоны над Украиной. Однако НАТО отклонило запрос. Позже президент Украины Владимир Зеленский отправил заявку на ускоренное вступление страны в альянс. Позже издание Politico опубликовало материал о том, что Запад избегает вопроса о вступлении Украины в НАТО, откладывая его на потом. Об этом сообщает RT.