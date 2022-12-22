Роспотребнадзор назвал топ-5 свердловских городов по заболеваемости коронавирусом

Столица Урала возглавила список городов с самым высоким уровнем инфицированности ковидом
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
В Свердловской области с каждым днем увеличивается число заразившихся коронавирусной инфекцией. Всего на 23 декабря 2022 года лабораторно подтверждено 561959 случаев заражения COVID-19 в регионе. В областном Роспотребнадзоре URA.RU рассказали, в каких городах области заболевших больше всего.
- Екатеринбург — 201 707 случаев заражения COVID-19;
- Нижний Тагил — 45 342 случая заражения COVID-19;
- Каменск-Уральский и Каменский район — 26 060 случаев заражения COVID-19;
- Первоуральск — 21 626 случаев заражения COVID-19;
- Ревда -15 824 случая заражения COVID-19.
Ранее URA.RU писало, что Свердловская область оказалась в числе аутсайдеров по вакцинации от COVID. Региону не удалось выполнить план по вакцинации. При требуемых 80% вакцинируемых жителей области удалось привить только 72,5%.
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