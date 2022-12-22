22 декабря 2022

Роспотребнадзор назвал топ-5 свердловских городов по заболеваемости коронавирусом

В Свердловской области растет число заразившихся коронавирусной инфекцией
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пункт контроля ОРВИ. Тюмень , медсестра, медик, доктор, коронавирус, прием у врача, пцр, тестирование на ковид 19
Столица Урала возглавила список городов с самым высоким уровнем инфицированности ковидом Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Свердловской области с каждым днем увеличивается число заразившихся коронавирусной инфекцией. Всего на 23 декабря 2022 года лабораторно подтверждено 561959 случаев заражения COVID-19 в регионе. В областном Роспотребнадзоре URA.RU рассказали, в каких городах области заболевших больше всего.

  1. Екатеринбург — 201 707 случаев заражения COVID-19;
  2. Нижний Тагил — 45 342 случая заражения COVID-19;
  3. Каменск-Уральский и Каменский район — 26 060 случаев заражения COVID-19;
  4. Первоуральск — 21 626 случаев заражения COVID-19;
  5. Ревда -15 824 случая заражения COVID-19.

Ранее URA.RU писало, что Свердловская область оказалась в числе аутсайдеров по вакцинации от COVID. Региону не удалось выполнить план по вакцинации. При требуемых 80% вакцинируемых жителей области удалось привить только 72,5%.

Будьте в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и Свердловской области - читайте канал Екатское чтиво.

В Свердловской области с каждым днем увеличивается число заразившихся коронавирусной инфекцией. Всего на 23 декабря 2022 года лабораторно подтверждено 561959 случаев заражения COVID-19 в регионе. В областном Роспотребнадзоре URA.RU рассказали, в каких городах области заболевших больше всего. Ранее URA.RU писало, что Свердловская область оказалась в числе аутсайдеров по вакцинации от COVID. Региону не удалось выполнить план по вакцинации. При требуемых 80% вакцинируемых жителей области удалось привить только 72,5%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...