Новый кольцевой автобус запускают в Копейске

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Последствие снегопада. Челябинск, автобус, площадь революции, остановка общественного транспорта, пешеходы, городской транспорт, автотранспорт
Автобус начнет курсировать с 9 января Фото:

В Копейске (Челябинская область) с 9 января запускают новый кольцевой автобус маршрута №8. Он будет курсировать от городского автовокзала до ЭТС и обратно.

«С 9 января запускается новый маршрут „Автовокзал-ЭТС-Автовокзал“. Маршрут будут обслуживать два автобуса малого класса. Автобусы будут ходить только по будням каждые 30 минут», — сообщается в telegram-канале «Челябинский общественный транспорт».

Автобус будет следовать по улицам в прямом направлении: Сутягина, проспект Победы, Хохрякова, Талалихина, Пухлякова, Энергетиков, Обухова, Калинина, Федячкина, Кирова, Калинина, Темника, Коммунистический проспект, проспект Победы, Сутягина. Первый рейс от автовокзала будет отправляться в 07:35, от ЭТС — в 07:45. Последний рейс от автовокзала будет уходить в 18:48, от ЭТС — в 19:30.

Ранее сообщалось, что большие автобусы временно убрали с маршрута №123 Копейск — Челябинск. Аукционы на обслуживание маршрута не состоялись.

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В Копейске (Челябинская область) с 9 января запускают новый кольцевой автобус маршрута №8. Он будет курсировать от городского автовокзала до ЭТС и обратно. «С 9 января запускается новый маршрут „Автовокзал-ЭТС-Автовокзал“. Маршрут будут обслуживать два автобуса малого класса. Автобусы будут ходить только по будням каждые 30 минут», — сообщается в telegram-канале «Челябинский общественный транспорт». Автобус будет следовать по улицам в прямом направлении: Сутягина, проспект Победы, Хохрякова, Талалихина, Пухлякова, Энергетиков, Обухова, Калинина, Федячкина, Кирова, Калинина, Темника, Коммунистический проспект, проспект Победы, Сутягина. Первый рейс от автовокзала будет отправляться в 07:35, от ЭТС — в 07:45. Последний рейс от автовокзала будет уходить в 18:48, от ЭТС — в 19:30. Ранее сообщалось, что большие автобусы временно убрали с маршрута №123 Копейск — Челябинск. Аукционы на обслуживание маршрута не состоялись.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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