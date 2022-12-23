Новый кольцевой автобус запускают в Копейске

Автобус начнет курсировать с 9 января Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Копейске (Челябинская область) с 9 января запускают новый кольцевой автобус маршрута №8. Он будет курсировать от городского автовокзала до ЭТС и обратно.

«С 9 января запускается новый маршрут „Автовокзал-ЭТС-Автовокзал“. Маршрут будут обслуживать два автобуса малого класса. Автобусы будут ходить только по будням каждые 30 минут», — сообщается в telegram-канале «Челябинский общественный транспорт».

Автобус будет следовать по улицам в прямом направлении: Сутягина, проспект Победы, Хохрякова, Талалихина, Пухлякова, Энергетиков, Обухова, Калинина, Федячкина, Кирова, Калинина, Темника, Коммунистический проспект, проспект Победы, Сутягина. Первый рейс от автовокзала будет отправляться в 07:35, от ЭТС — в 07:45. Последний рейс от автовокзала будет уходить в 18:48, от ЭТС — в 19:30.

Ранее сообщалось, что большие автобусы временно убрали с маршрута №123 Копейск — Челябинск. Аукционы на обслуживание маршрута не состоялись.