23 декабря 2022

Водитель из Свердловской области три года ездил с поддельными правами

Суд отправил за решетку свердловчанина, пользовавшегося поддельными правами
© Служба новостей «URA.RU»
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Житель Среднеуральска получил срок за использование поддельного водительского удостоверения Фото:

Верхнепышминский городской суд приговорил 61-летнего жителя Среднеуральска к шести месяцам лишения свободы за использование поддельных водительских прав. Мужчина пользовался ими с 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Свердловской области в telegram-канале.

«Житель Среднеуральска осужден за использование заведомо поддельного водительского удостоверения. Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327. Суд вынес ему приговор в виде лишения свободы на полгода», — говорится в сообщении.

Следствие установило, что осужденный в 2019 году, будучи лишенным права управления транспортными средствами, купил поддельные водительские права в Качканаре. Разоблачил мужчину сотрудник ГИБДД, который 15 марта остановил его на дороге в Среднеуральске.

«В ходе судебного заседания злоумышленник вину в совершении преступления признал в полном объеме. Приговор вступил в законную силу», — подытожили в ведомстве.

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Верхнепышминский городской суд приговорил 61-летнего жителя Среднеуральска к шести месяцам лишения свободы за использование поддельных водительских прав. Мужчина пользовался ими с 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Свердловской области в telegram-канале. «Житель Среднеуральска осужден за использование заведомо поддельного водительского удостоверения. Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327. Суд вынес ему приговор в виде лишения свободы на полгода», — говорится в сообщении. Следствие установило, что осужденный в 2019 году, будучи лишенным права управления транспортными средствами, купил поддельные водительские права в Качканаре. Разоблачил мужчину сотрудник ГИБДД, который 15 марта остановил его на дороге в Среднеуральске. «В ходе судебного заседания злоумышленник вину в совершении преступления признал в полном объеме. Приговор вступил в законную силу», — подытожили в ведомстве.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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