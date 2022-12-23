Водитель из Свердловской области три года ездил с поддельными правами

Суд отправил за решетку свердловчанина, пользовавшегося поддельными правами

24 декабря 2022 в 14:22 Размер текста - 17 +

Житель Среднеуральска получил срок за использование поддельного водительского удостоверения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Верхнепышминский городской суд приговорил 61-летнего жителя Среднеуральска к шести месяцам лишения свободы за использование поддельных водительских прав. Мужчина пользовался ими с 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Свердловской области в telegram-канале. «Житель Среднеуральска осужден за использование заведомо поддельного водительского удостоверения. Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327. Суд вынес ему приговор в виде лишения свободы на полгода», — говорится в сообщении. Следствие установило, что осужденный в 2019 году, будучи лишенным права управления транспортными средствами, купил поддельные водительские права в Качканаре. Разоблачил мужчину сотрудник ГИБДД, который 15 марта остановил его на дороге в Среднеуральске. «В ходе судебного заседания злоумышленник вину в совершении преступления признал в полном объеме. Приговор вступил в законную силу», — подытожили в ведомстве.

Верхнепышминский городской суд приговорил 61-летнего жителя Среднеуральска к шести месяцам лишения свободы за использование поддельных водительских прав. Мужчина пользовался ими с 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Свердловской области в telegram-канале. «Житель Среднеуральска осужден за использование заведомо поддельного водительского удостоверения. Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327. Суд вынес ему приговор в виде лишения свободы на полгода», — говорится в сообщении. Следствие установило, что осужденный в 2019 году, будучи лишенным права управления транспортными средствами, купил поддельные водительские права в Качканаре. Разоблачил мужчину сотрудник ГИБДД, который 15 марта остановил его на дороге в Среднеуральске. «В ходе судебного заседания злоумышленник вину в совершении преступления признал в полном объеме. Приговор вступил в законную силу», — подытожили в ведомстве.