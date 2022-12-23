23 декабря 2022

Челябинскому депутату Госдумы бросили под ноги коробку с живыми крысами. Видео

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Собрание координаторов партийных проектов ЕР. Челябинск, бурматов владимир
Инцидент с Бурматовым произошел на встрече с жителями Красноармейского района Фото:

Депутату Госдумы от Челябинской области Владимиру Бурматову на встрече с жителями Красноармейского района 24 декабря бросили под ноги коробку с живыми крысами. Сам депутат назвал этот инцидент провокацией.

«Один из сельчан — парень не из робких. Решил высказать свое мнение по работе депутата. В частности, что „москвич“ запретил травить вредителей. Для наглядности принес коробку с крысами, которую вывалил под ноги столичному защитнику братьев наших меньших», — пишет телеграм-канал «Безвластное болото».

Сам Владимир Бурматов назвал в своем телеграм-канале молодого человека и его друзей, которые снимали инцидент на телефон «реальными крысами». Депутат обвинил в случившемся управление внутренней политики областного правительства.

Депутат Бурматов известен своими выступлениями в защиту животных. С мая 2022 года Бурматов конфликтует с правительством Челябинской области. В руководстве области, в свою очередь, отмечают, что готовы сотрудничать с любым депутатом, избранным от региона, если его работа носит конструктивный характер.

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Депутату Госдумы от Челябинской области Владимиру Бурматову на встрече с жителями Красноармейского района 24 декабря бросили под ноги коробку с живыми крысами. Сам депутат назвал этот инцидент провокацией. «Один из сельчан — парень не из робких. Решил высказать свое мнение по работе депутата. В частности, что „москвич“ запретил травить вредителей. Для наглядности принес коробку с крысами, которую вывалил под ноги столичному защитнику братьев наших меньших», — пишет телеграм-канал «Безвластное болото». Сам Владимир Бурматов назвал в своем телеграм-канале молодого человека и его друзей, которые снимали инцидент на телефон «реальными крысами». Депутат обвинил в случившемся управление внутренней политики областного правительства. Депутат Бурматов известен своими выступлениями в защиту животных. С мая 2022 года Бурматов конфликтует с правительством Челябинской области. В руководстве области, в свою очередь, отмечают, что готовы сотрудничать с любым депутатом, избранным от региона, если его работа носит конструктивный характер.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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