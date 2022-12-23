Челябинскому депутату Госдумы бросили под ноги коробку с живыми крысами. Видео

24 декабря 2022 в 17:12 Размер текста - 17 +

Инцидент с Бурматовым произошел на встрече с жителями Красноармейского района Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Депутату Госдумы от Челябинской области Владимиру Бурматову на встрече с жителями Красноармейского района 24 декабря бросили под ноги коробку с живыми крысами. Сам депутат назвал этот инцидент провокацией. «Один из сельчан — парень не из робких. Решил высказать свое мнение по работе депутата. В частности, что „москвич“ запретил травить вредителей. Для наглядности принес коробку с крысами, которую вывалил под ноги столичному защитнику братьев наших меньших», — пишет телеграм-канал «Безвластное болото». Сам Владимир Бурматов назвал в своем телеграм-канале молодого человека и его друзей, которые снимали инцидент на телефон «реальными крысами». Депутат обвинил в случившемся управление внутренней политики областного правительства. Депутат Бурматов известен своими выступлениями в защиту животных. С мая 2022 года Бурматов конфликтует с правительством Челябинской области. В руководстве области, в свою очередь, отмечают, что готовы сотрудничать с любым депутатом, избранным от региона, если его работа носит конструктивный характер.

Депутату Госдумы от Челябинской области Владимиру Бурматову на встрече с жителями Красноармейского района 24 декабря бросили под ноги коробку с живыми крысами. Сам депутат назвал этот инцидент провокацией. «Один из сельчан — парень не из робких. Решил высказать свое мнение по работе депутата. В частности, что „москвич“ запретил травить вредителей. Для наглядности принес коробку с крысами, которую вывалил под ноги столичному защитнику братьев наших меньших», — пишет телеграм-канал «Безвластное болото». Сам Владимир Бурматов назвал в своем телеграм-канале молодого человека и его друзей, которые снимали инцидент на телефон «реальными крысами». Депутат обвинил в случившемся управление внутренней политики областного правительства. Депутат Бурматов известен своими выступлениями в защиту животных. С мая 2022 года Бурматов конфликтует с правительством Челябинской области. В руководстве области, в свою очередь, отмечают, что готовы сотрудничать с любым депутатом, избранным от региона, если его работа носит конструктивный характер.