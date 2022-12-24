На 326 километре трассы Пермь — Екатеринбург «ВАЗ-2110» врезалась в металлическое ограждение. В результате ДТП пострадало четыре пассажира легковушки, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.
«Водитель „ВАЗ-2110“ выбрал скорость, не обеспечивающую постоянный контроль за движением, вследствие чего не справился с управлением и врезался в металлическое барьерное ограждение. Четыре пассажира легкового автомобиля доставлены в больницу», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Авария произошла вечером 23 декабря. По словам силовиков, водитель легковушки был трезв. В Госавтоинспекции призывают автомобилистов выбирать скорость с учетом дорожной обстановки и погодных условий.
Ранее URA.RU сообщало, что в результате аварии, которая произошла на трассе Пермь — Екатеринбург, погибли 19-летний водитель и 43-летняя пассажирка легкового автомобиля. Травмы различной степени тяжести получили два пассажира: 20-летний молодой человек и 7-летний ребенок
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