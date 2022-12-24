24 декабря 2022
23 декабря 2022

В ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург пострадали четыре человека. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП с порше на Карла Либкнехта. Екатеринбург, знак аварийной остановки, порше, porshe, дтп, авария
Авария произошла на 326 километре федеральной трассы Пермь — Екатеринбург Фото:

На 326 километре трассы Пермь — Екатеринбург «ВАЗ-2110» врезалась в металлическое ограждение. В результате ДТП пострадало четыре пассажира легковушки, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

«Водитель „ВАЗ-2110“ выбрал скорость, не обеспечивающую постоянный контроль за движением, вследствие чего не справился с управлением и врезался в металлическое барьерное ограждение. Четыре пассажира легкового автомобиля доставлены в больницу», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Авария произошла вечером 23 декабря. По словам силовиков, водитель легковушки был трезв. В Госавтоинспекции призывают автомобилистов выбирать скорость с учетом дорожной обстановки и погодных условий.

Ранее URA.RU сообщало, что в результате аварии, которая произошла на трассе Пермь — Екатеринбург, погибли 19-летний водитель и 43-летняя пассажирка легкового автомобиля. Травмы различной степени тяжести получили два пассажира: 20-летний молодой человек и 7-летний ребенок

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На 326 километре трассы Пермь — Екатеринбург «ВАЗ-2110» врезалась в металлическое ограждение. В результате ДТП пострадало четыре пассажира легковушки, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области. «Водитель „ВАЗ-2110“ выбрал скорость, не обеспечивающую постоянный контроль за движением, вследствие чего не справился с управлением и врезался в металлическое барьерное ограждение. Четыре пассажира легкового автомобиля доставлены в больницу», — рассказали в пресс-службе ведомства. Авария произошла вечером 23 декабря. По словам силовиков, водитель легковушки был трезв. В Госавтоинспекции призывают автомобилистов выбирать скорость с учетом дорожной обстановки и погодных условий. Ранее URA.RU сообщало, что в результате аварии, которая произошла на трассе Пермь — Екатеринбург, погибли 19-летний водитель и 43-летняя пассажирка легкового автомобиля. Травмы различной степени тяжести получили два пассажира: 20-летний молодой человек и 7-летний ребенок
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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